В Пермском крае несколько организаций собирают гуманитарную помощь бойцам СВО. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае собирают гуманитарную помощь для отправки бойцам на СВО

После начала специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик в Пермском крае начали собирать гуманитарную помощь для отправки на фронт. Сейчас в Прикамье работает несколько организаций, которые организуют сбор необходимых вещей для военнослужащих. Рассказываем, чем жители региона могут помощь бойцам СВО и куда можно принести гуманитарную помощь.

Как и где можно отправить гуманитарную помощь бойцам в зону проведения СВО

«Гуманитарный Центр Прикамья»

Центр организован для сбора, сортировки и отправки гуманитарной помощи от жителей и организаций Пермского края участникам спецоперации, госпиталям и жителям освобожденных территорий.

Жители Прикамья могут отправить как общую посылку, так и адресную, предназначенную конкретному человеку. Адресные отправления доставляются до конкретных войсковых частей, откуда их в дальнейшем смогут забрать военнослужащие полков, батальонов и рот. При отправке адресной посылки, необходимо заполнить специальный бланк. В нем следует указать опись содержимого и данные адресата: контакты, направление (местоположение) и наименование подразделения.

Что можно отправлять бойцам на СВО:

- продукты длительного хранения,

- медикаменты, лекарства, перевязочные материалы,

- средства личной гигиены,

- одежду и экипировку,

- постельное белье,

- сигареты,

- генераторы, печки, буржуйки,

- тактическое оборудование,

- маскировочные сети,

- квадрокоптеры,

- батарейки, пауэрбанки,

- электроинструменты, автоинструменты, слесарные инструменты,

- ноутбуки,

- дождевики, репелленты, пленку,

- хозтовары, бытовая химия, канцтовары.

Привезти вещи для военнослужащих жители Пермского края могут на склад, расположенный на улице Крупской, 5, в Перми. Склад работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов. Желательно приходить по предварительному звонку по телефону: 8-922-35-44-152.

Также помощь Гуманитарному центру Прикамья можно деньгами. Отправить денежные средства можно на лицевой счет Фонда Губернатора Пермского края. На эти средства приобретаются необходимое снаряжение, медикаменты и продукты, которые, затем, доставляют военнослужащим и жителям на территории СВО.

Реквизиты:

ФОНД ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНН: 5902060092

КПП: 590201001

ОГРН: 1215900001701

ОКПО: 47048899

Расчетный счет: 40701810649770000320

Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 042202603

Корр. счет: 30101810900000000603

Юридический адрес: 614015, Пермский край, Пермь г., Куйбышева ул., дом 14, офис 226

Телефон: 89024761881

Директор: Малкова Елена Вячеславовна

Какие еще фонды отправляют гуманитарные грузы бойцам в зону проведения СВО

«Вежливые люди»

Сообщество людей, созданное для помощи мобилизованным землякам, которые находятся на передовой. Ребята снабжают бойцов всем необходимым. В частности, они закупают и отправляют бойцам на СВО для выполнения боевых задач тепловизоры, квадрокоптеры, бронежилеты и автомобили.

Фонд «Вежливые люди» сотрудничает с благотворительным фондом «БЛАГОТВОРИ». Неравнодушные жители Пермского края могут перечислить денежные средства на следующие реквизиты:

40703 810 1 0500 0000664 ИНН: 5906176676 КПП: 590601001 БИК: 046577975 Корр. счет банка: 30101 810 5 0000 0000975

Необходимо указывать: благотворительность в пользу СВО.

Более подробную информацию можно посмотреть в группе ВКонтакте «Вежливые люди».

«Тепло для солдата. Лысьвенский СПИЦвяz»

Команда Лысьвенских вязальщиц СПИЦвяz участвует в акции #теплодлясолдата. Они вяжут для военнослужащих носки, шапки, рукавицы, а затем передают все это на фронт. Также к посылкам добавляют различные вкусняшки, чай, кофе и шоколад. В сентябре волонтеры возобновили сбор гуманитарной помощи в госпитали. Жители

Список необходимого в госпиталь:

- одноразовые пеленки, - мусорные мешки на 60 и 240 литров, - моющие и чистящие средства,

- подушки, одеяла, постельное белье, - нижнее белье, футболки, мужские спортивные брюки (трико), свитера, олимпийки, кофты на пуговицах или замках,

- отрезы ткани для пошива трусов, футболок.

Для медиков Луганского направления очень нужны лекарства и медикаменты.

Все это жители могут принести каждую среду с 17.00 до 19.00 часов по адресу: пр. Победы, 45 в Лысьве (небольшое кирпичное здание рядом с администрацией).

Также сбором гуманитарной помощи для наших бойцов занимаются волонтеры поискового отряда «Регион59» (территориальное отделение Национальный центр помощи детям).

Для того, чтобы оказать помощь, необходимо предварительно позвонить руководителю пермского отделения «Регион59» Александре Красильниковой 8-912-88-04-160.