Как правильно вызвать скорую помощь в Перми

Скорая помощь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чрезвычайная ситуация может возникнуть с каждым из нас. Она требует быстрых и верных решений. Особенно это важно, когда дело касается здоровья, а порой сохранения жизни, родных и близких людей. Не паникуйте, действуйте четко и уверенно!

Пермская станция скорой медицинской помощи приводит основные рекомендации по вызову дежурной бригады.

Первое. Не кладите трубку, если линия занята. Из поступающих звонков формируется очередь. Сбросив и перезвонив, вы вновь окажетесь в конце очереди.

Второе. Сначала скажите, куда бригаде скорой медицинской помощи нужно ехать. Назовите район города, улицу, номер дома и квартиры. Если пострадавший находится на улице, то обозначьте ориентиры рядом: перекресток, километр дороги, остановку, магазин, памятник и тому подобное.

Третье. Четко отвечайте на все вопросы оператора. Опросник позволяет правильно сформировать повод к вызову и определить его срочность.

Четвертое. Назовите фамилию, имя, отчество и дату рождения пациента, если знаете их. Зная персональные данные пациента, сотрудники бригады еще в пути могут подключиться к его электронной медицинской карте и узнать историю болезни, какие у него есть аллергические реакции и так далее.

Пятое. Продиктуйте телефон для связи. Сотрудники бригады скорой могут позвонить, чтобы уточнить дорогу. Если ваш телефон разряжается или вы не можете остаться с пострадавшим, то следует сообщить оператору, по какому номеру с ним можно поддерживать связь.

Шестое. Ожидайте бригаду. Старайтесь не покидать больного до приезда бригады СМП. Окажите первую помощь (если умеете) и психологическую поддержку. Об ухудшении состояния сообщайте оператору.

ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО НОМЕРАМ: «03» (стационарный телефон), «103» (мобильный телефон), «112» (единый номер экстренных служб).

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