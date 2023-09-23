Пермская бегунья стала победительницей Кубка России по скайраннингу

По сумме трех этапов Инна Яровая выиграла Кубок России по скайраннингу в дисциплине скайраннинг-марафон. Фото: личный архив.

- Завершились все этапы Кубка России по скайраннингу в дисциплине скайраннинг-марафон в этом сезоне. Победительницей у женщин (пока предварительно, ждем утверждения официальных протоколов), стала Инна Яровая из Пермского края, - сообщается на официальной страничке скайраннинга в России.

Бегом Инна Яровая занимается с 2005 года. Пермячка поделилась с «Комсомольской правдой» своей дорогой к победе.

- В 2012 году на Чемпионате России по горному бегу выполнила кандидата мастера спорта, - рассказала Инна. - Далее переехала в Пермь. Сейчас у меня двое маленьких детей, и я разбегалась после двух декретов. В скайраннинг пришла в этом году. Это дисциплина, относящийся к альпинизму, то есть это уже не легкая атлетика.

Сумма этапов кубка России - это три скайраннинг-марафона в Свердловской и Иркутской областях, а также в Северной Осетии. Последний забег был посвящен памяти трагедии в Кармадонском ущелье, где при сходе ледника Колка погибла съемочная группа фильма «Связной» и ее режиссер Сергей Бодров.

Последний забег был посвящен памяти трагедии в Кармадонском ущелье. Фото: личный архив.

- Забег на Казбек – это чистый альпинизм, и нужна была акклиматизация, и поэтому я нанимала тренера по акклиматизации, ведь весь результат зависел от того, насколько я акклиматизируюсь к высоте 5033 метра.

Но в связи с погодными условиями финиш забега был перенесен на седло (около 4900 м.). Накануне в горах шел дождь, падал небольшой снег и подморозило, а на седле и вершине дул сильный холодный ветер.

- Несмотря на это, у меня все получилось, я стала третьей, а по сумме трех этапов я выиграла и на 2024 год стала членом сборной России по альпинизму! – радуется спортсменка.

Пермячка не скрывает, было непросто, многих людей просто развернули из-за того, что они не уложились в контрольное время, но она старалась выложиться по максимуму.

Момент награждения. Фото: личный архив.

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