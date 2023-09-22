Самолет из Турции при посадке в Перми выкатился за пределы полосы

Аэропорт закрыли для приема самолетов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Отпуск на курорте завершился для почти двухсот пермяков экстремальным происшествием. Самолет Боинг-737 турецкой авиакомпании AnadoluJet, прилетевший из Антальи, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Как сообщили «КП»-Пермь в пресс-службе аэропорта, при инциденте никто из пассажиров не пострадал. Все люди, находившиеся на борту, благополучно доставлены в здание аэровокзала.
- Самолет не получил видимых повреждений и в ближайшее время будет отбуксирован на стоянку, - рассказали в аэропорту.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Но аэродром «Большое Савино» сейчас полностью закрыт для приема и отправления самолетов.
Регистрация пассажиров, которые должны были вылететь на отдых в Анталью обратным рейсом, завершена. Тем не менее самолет, который по расписанию должен был отправиться в Турцию в 14.15 по местному времени, пока не вылетел.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Как сообщили в транспортной прокуратуре, самолет выкатился за пределы полосы на 50 метров.
- На борту находились 174 пассажира, из них 26 - дети, - уточнили в ведомстве. - Причины происшествия устанавливаются.