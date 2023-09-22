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Происшествия22 сентября 2023 10:00

Самолет из Турции при посадке в Перми выкатился за пределы полосы

Пермский аэропорт «Большое Савино» полностью закрыт для приема самолетов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Аэропорт закрыли для приема самолетов

Аэропорт закрыли для приема самолетов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отпуск на курорте завершился для почти двухсот пермяков экстремальным происшествием. Самолет Боинг-737 турецкой авиакомпании AnadoluJet, прилетевший из Антальи, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили «КП»-Пермь в пресс-службе аэропорта, при инциденте никто из пассажиров не пострадал. Все люди, находившиеся на борту, благополучно доставлены в здание аэровокзала.

- Самолет не получил видимых повреждений и в ближайшее время будет отбуксирован на стоянку, - рассказали в аэропорту.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Но аэродром «Большое Савино» сейчас полностью закрыт для приема и отправления самолетов.

Регистрация пассажиров, которые должны были вылететь на отдых в Анталью обратным рейсом, завершена. Тем не менее самолет, который по расписанию должен был отправиться в Турцию в 14.15 по местному времени, пока не вылетел.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Как сообщили в транспортной прокуратуре, самолет выкатился за пределы полосы на 50 метров.

- На борту находились 174 пассажира, из них 26 - дети, - уточнили в ведомстве. - Причины происшествия устанавливаются.

ЧППроисшествия: ЧП