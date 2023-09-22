В Прикамье бабье лето не отменило сезон респираторных заболеваний

Прививку против гриппа необходимо сделать не позднее октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплая погода отнюдь не отменила «расписание» сезонных респираторных заболеваний. После того как школьники и студенты сели за парты, в Прикамье начался подъем заболеваемости ОРВИ.

Гриппа у нас пока нет, но он придет неотвратимо. И делать противогриппозные прививки стоит уже сейчас.

Об этом речь шла на пресс-конференции, в которой приняли участие главный государственный санитарный врач по Пермскому краю, руководитель Управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин, заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Ирина Фельдблюм, врач-инфекционист, заслуженный врач РФ Людмила Наумова.

Откуда кашель, насморк и одышка?

- Летний сезон закончился, и хотя нас балует бабье лето, сентябрь у нас, как и раньше, сопряжен с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, - констатировала Ирина Фельдблюм. - Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ связан, прежде всего, с образованием коллективов в школах и вузах.

В прикамских больницах медиков уже обязали носить маски, хотя посетителям пока только рекомендуют это делать. А в стационары начали поступать пациенты с ОРВИ, в том числе дети.

- Сейчас в Прикамье циркулируют вирусы риновиоруса, аденовируса и РС-вируса, - сообщил Виталий Костарев. - За неделю рост заболеваемости ОРВИ увеличился примерно на 30 процентов - до 150 - 200 случаев в день.

Как объяснила Людмила Наумова, при риновирусной и аденовирусной инфекции отмечаются в основном насморк, кашель и субфебрильная, то есть не слишком высокая, температура - от 37 до 38 градусов.

- В случае РС-вирусной инфекции кроме кашля и насморка наблюдается еще поражение альвеол легких - у больного возникает одышка при физической нагрузке, - обратила внимание Людмила Наумова. - Ей поражаются в основном дети, которые тяжело болеют. В стационарах уже есть маленькие пациенты с этим заболеванием. При таком заболевании возможны последствия в виде пневмонии. Если заболевает астматик, то у него проявляется очень тяжелое обострение астмы.

Самая пора сделать прививку

Погода погодой, но, выходит, уже сейчас стоит позаботиться о безопасности, чтобы не заразиться и не заболеть ОРВИ. Точно так же сейчас - самое время подготовиться к приходу гриппа.

- Если ОРВИ протекают во многих случаях достаточно легко, то грипп - это довольно тяжелое инфекционное заболевание, которое чревато рядом осложнений, - напомнила Ирина Фельдблюм. - Поэтому необходимо защититься от гриппа. А основной мерой защиты от него является иммунизация. Доказано: вакцинация позволяет снизить заболеваемость гриппом почти в 200 раз. При этом прививка против гриппа обеспечивает значительный уровень защиты и против ОРВИ, поможет избежать тяжелых последствий.

Почему нужно вакцинироваться уже сейчас? Потому что после прививки иммунитет формируется не сразу.

Для того, чтобы после вакцинирования в организме сформировался тот уровень иммунитета, который его защитит от заболевания гриппом, должно пройти как минимум 2 - 3 недели.

Так что прививку против гриппа необходимо сделать не позднее октября. Тогда мы подойдем с необходимым уровнем защиты к ноябрю - декабрю, когда заболеваемость будет проявляться в больших размерах.

Еще одна причина поторопиться: продолжительность иммунитета - 5 - 6 месяцев. А, как правило, весной идет вторая волна заболеваемости. И если мы будем прививаться в конце сентября - начале октября, мы как раз перекроем весь опасный период, когда рискуем инфицироваться.

Где привиться?

- Вакцинироваться можно в любое удобное время в часы работы амбулаторно-клинических медицинских учреждений, - напоминает Евгений Камкин. - Можно подойти без записи или записаться по телефону регистратуры.

Прививочная кампания в Пермском крае стартовала 30 августа. Уже привили более 173 тысяч человек - около 11 процентов от плана вакцинации.

Вакцина против гриппа сейчас в достаточном количестве имеется во всех медицинских организациях - двух типов: «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» для вакцинации детей и беременных женщин.

- Сейчас в регион поступило уже 659 тысяч доз вакцины, что составляет 57 процентов от планируемых федеральных поставок вакцины, - сообщил Евгений Камкин. - Всего планируется привить 1 миллион 553 тысячи жителей Прикамья - 60 процентов от численности населения.

С 1 октября в Перми мобильные пункты вакцинации начнут работать в ТРЦ «iMall Эспланада» и в ТЦ «Планета». Обещают их открыть и в других крупных торгово-развлекательных центрах в краевой столице и городах Пермского края.

Работодатели, если найдется больше 20 желающих сделать прививку, могут обратиться в медучреждения по месту нахождения и пригласить прививочную бригаду - это бесплатно.

Какие штаммы будут циркулировать?

- Прогнозируется, что в этом эпидсезоне у нас будут циркулировать вирусы гриппа типов A (Н1N1) и В «Пхукет», - сообщил Виталий Костарев. - Эпидемия, как правило, начинается с вируса А, в конце подключается вирус В. Вакцины, которые поступают в Пермский край, актуальны против того и другого типов и актуализированны по сравнению с прошлым годом. Они безопасны - за все время их применения случаев каких-то побочных последствий в Пермском крае выявлено не было.

Подъем заболеваемости гриппом, как обычно, ожидается в конце ноября, очень много заболевших будет в декабре и во второй половине января.

Не в обязательном порядке, но…

Прививка от гриппа - дело добровольное. Но некоторым сделать ее настоятельно советуют.

- Грипп протекает наиболее тяжело у детей до 2 лет, средней тяжести может быть у детей до 5 лет, а также у лиц старше 65-летнего возраста, - перечисляет Людмила Наумова. - Особенно если они страдают какими-то хроническими заболеваниями. Это может быть бронхиальная астма, хронический бронхит, какая-то сердечно-сосудистая патология, онкозаболевания, иммунодефициты. Обязательно привиты должны быть также лица, получающие химиотерапию. У этих категорий людей кроме тяжелого протекания заболевания наиболее часто бывают осложнения, которые значительно труднее лечить, чем у молодых.

В обязательно порядке должны быть привиты беременные и все члены семьи. Потому что, если женщина заболеет в этот период высокопатогенным вирусом гриппа, лечение будет очень сложным.

Также должны пройти вакцинацию те группы людей, которые подвергаются высокому риску инфицирования в силу их профессиональной деятельности. Это, например, работники детских садиков, школ, вузов, медицинских организаций, транспорта, МФЦ, банков.

Как отличить грипп от ОРВИ?

- Грипп отличается от других респираторных инфекционных заболеваний высокой интоксикацией организма, - говорит Людмила Наумова. - Начало заболевания всегда острое - высокая температура, озноб, лихорадка, сильнейшая головная боль, боли в мышцах спины, в ногах, могут быть боли за грудиной. И очень небольшой сухой кашель, который может усиливаться ко 2 - 3-му дню. Обычно - заложенность носа, но насморка нет.

При гриппе очень часто уже на 1 - 3-и сутки развивается вирусная пневмония. И неправильное амбулаторное лечение может привести к тяжелым последствиям, больной попадает в стационар.

Поэтому обязательное правило: заболел гриппом - нужно обращаться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и принимать те препараты, которые вам посоветовали в аптеке.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как не заболеть?

Участники пресс-конференции посоветовали помнить о несложных мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

- Стараться избегать большого скопления людей, по возможности ходить пешком, а не ездить на транспорте.

- В общественных местах надевать маску.

- После посещения людного места вымыть руки и лицо.

- Протирать мобильные телефоны антисептиком.

- Регулярно проветривать помещения.

- Соблюдать режим труда и отдыха, хорошенько высыпаться.

- Проводить каждый день влажную уборку помещений.