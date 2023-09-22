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Общество22 сентября 2023 5:23

В Прикамье бабье лето не отменило сезон респираторных заболеваний

Встретим грипп иммунитетом!
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Прививку против гриппа необходимо сделать не позднее октября.

Прививку против гриппа необходимо сделать не позднее октября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплая погода отнюдь не отменила «расписание» сезонных респираторных заболеваний. После того как школьники и студенты сели за парты, в Прикамье начался подъем заболеваемости ОРВИ.

Гриппа у нас пока нет, но он придет неотвратимо. И делать противогриппозные прививки стоит уже сейчас.

Об этом речь шла на пресс-конференции, в которой приняли участие главный государственный санитарный врач по Пермскому краю, руководитель Управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин, заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Ирина Фельдблюм, врач-инфекционист, заслуженный врач РФ Людмила Наумова.

Откуда кашель, насморк и одышка?

- Летний сезон закончился, и хотя нас балует бабье лето, сентябрь у нас, как и раньше, сопряжен с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, - констатировала Ирина Фельдблюм. - Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ связан, прежде всего, с образованием коллективов в школах и вузах.

В прикамских больницах медиков уже обязали носить маски, хотя посетителям пока только рекомендуют это делать. А в стационары начали поступать пациенты с ОРВИ, в том числе дети.

- Сейчас в Прикамье циркулируют вирусы риновиоруса, аденовируса и РС-вируса, - сообщил Виталий Костарев. - За неделю рост заболеваемости ОРВИ увеличился примерно на 30 процентов - до 150 - 200 случаев в день.

Как объяснила Людмила Наумова, при риновирусной и аденовирусной инфекции отмечаются в основном насморк, кашель и субфебрильная, то есть не слишком высокая, температура - от 37 до 38 градусов.

- В случае РС-вирусной инфекции кроме кашля и насморка наблюдается еще поражение альвеол легких - у больного возникает одышка при физической нагрузке, - обратила внимание Людмила Наумова. - Ей поражаются в основном дети, которые тяжело болеют. В стационарах уже есть маленькие пациенты с этим заболеванием. При таком заболевании возможны последствия в виде пневмонии. Если заболевает астматик, то у него проявляется очень тяжелое обострение астмы.

Самая пора сделать прививку

Погода погодой, но, выходит, уже сейчас стоит позаботиться о безопасности, чтобы не заразиться и не заболеть ОРВИ. Точно так же сейчас - самое время подготовиться к приходу гриппа.

- Если ОРВИ протекают во многих случаях достаточно легко, то грипп - это довольно тяжелое инфекционное заболевание, которое чревато рядом осложнений, - напомнила Ирина Фельдблюм. - Поэтому необходимо защититься от гриппа. А основной мерой защиты от него является иммунизация. Доказано: вакцинация позволяет снизить заболеваемость гриппом почти в 200 раз. При этом прививка против гриппа обеспечивает значительный уровень защиты и против ОРВИ, поможет избежать тяжелых последствий.

Почему нужно вакцинироваться уже сейчас? Потому что после прививки иммунитет формируется не сразу.

Для того, чтобы после вакцинирования в организме сформировался тот уровень иммунитета, который его защитит от заболевания гриппом, должно пройти как минимум 2 - 3 недели.

Так что прививку против гриппа необходимо сделать не позднее октября. Тогда мы подойдем с необходимым уровнем защиты к ноябрю - декабрю, когда заболеваемость будет проявляться в больших размерах.

Еще одна причина поторопиться: продолжительность иммунитета - 5 - 6 месяцев. А, как правило, весной идет вторая волна заболеваемости. И если мы будем прививаться в конце сентября - начале октября, мы как раз перекроем весь опасный период, когда рискуем инфицироваться.

Где привиться?

- Вакцинироваться можно в любое удобное время в часы работы амбулаторно-клинических медицинских учреждений, - напоминает Евгений Камкин. - Можно подойти без записи или записаться по телефону регистратуры.

Прививочная кампания в Пермском крае стартовала 30 августа. Уже привили более 173 тысяч человек - около 11 процентов от плана вакцинации.

Вакцина против гриппа сейчас в достаточном количестве имеется во всех медицинских организациях - двух типов: «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» для вакцинации детей и беременных женщин.

- Сейчас в регион поступило уже 659 тысяч доз вакцины, что составляет 57 процентов от планируемых федеральных поставок вакцины, - сообщил Евгений Камкин. - Всего планируется привить 1 миллион 553 тысячи жителей Прикамья - 60 процентов от численности населения.

С 1 октября в Перми мобильные пункты вакцинации начнут работать в ТРЦ «iMall Эспланада» и в ТЦ «Планета». Обещают их открыть и в других крупных торгово-развлекательных центрах в краевой столице и городах Пермского края.

Работодатели, если найдется больше 20 желающих сделать прививку, могут обратиться в медучреждения по месту нахождения и пригласить прививочную бригаду - это бесплатно.

Какие штаммы будут циркулировать?

- Прогнозируется, что в этом эпидсезоне у нас будут циркулировать вирусы гриппа типов A (Н1N1) и В «Пхукет», - сообщил Виталий Костарев. - Эпидемия, как правило, начинается с вируса А, в конце подключается вирус В. Вакцины, которые поступают в Пермский край, актуальны против того и другого типов и актуализированны по сравнению с прошлым годом. Они безопасны - за все время их применения случаев каких-то побочных последствий в Пермском крае выявлено не было.

Подъем заболеваемости гриппом, как обычно, ожидается в конце ноября, очень много заболевших будет в декабре и во второй половине января.

Не в обязательном порядке, но…

Прививка от гриппа - дело добровольное. Но некоторым сделать ее настоятельно советуют.

- Грипп протекает наиболее тяжело у детей до 2 лет, средней тяжести может быть у детей до 5 лет, а также у лиц старше 65-летнего возраста, - перечисляет Людмила Наумова. - Особенно если они страдают какими-то хроническими заболеваниями. Это может быть бронхиальная астма, хронический бронхит, какая-то сердечно-сосудистая патология, онкозаболевания, иммунодефициты. Обязательно привиты должны быть также лица, получающие химиотерапию. У этих категорий людей кроме тяжелого протекания заболевания наиболее часто бывают осложнения, которые значительно труднее лечить, чем у молодых.

В обязательно порядке должны быть привиты беременные и все члены семьи. Потому что, если женщина заболеет в этот период высокопатогенным вирусом гриппа, лечение будет очень сложным.

Также должны пройти вакцинацию те группы людей, которые подвергаются высокому риску инфицирования в силу их профессиональной деятельности. Это, например, работники детских садиков, школ, вузов, медицинских организаций, транспорта, МФЦ, банков.

Как отличить грипп от ОРВИ?

- Грипп отличается от других респираторных инфекционных заболеваний высокой интоксикацией организма, - говорит Людмила Наумова. - Начало заболевания всегда острое - высокая температура, озноб, лихорадка, сильнейшая головная боль, боли в мышцах спины, в ногах, могут быть боли за грудиной. И очень небольшой сухой кашель, который может усиливаться ко 2 - 3-му дню. Обычно - заложенность носа, но насморка нет.

При гриппе очень часто уже на 1 - 3-и сутки развивается вирусная пневмония. И неправильное амбулаторное лечение может привести к тяжелым последствиям, больной попадает в стационар.

Поэтому обязательное правило: заболел гриппом - нужно обращаться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и принимать те препараты, которые вам посоветовали в аптеке.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как не заболеть?

Участники пресс-конференции посоветовали помнить о несложных мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

- Стараться избегать большого скопления людей, по возможности ходить пешком, а не ездить на транспорте.

- В общественных местах надевать маску.

- После посещения людного места вымыть руки и лицо.

- Протирать мобильные телефоны антисептиком.

- Регулярно проветривать помещения.

- Соблюдать режим труда и отдыха, хорошенько высыпаться.

- Проводить каждый день влажную уборку помещений.

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