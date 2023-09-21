Синоптики пообещали жителям Прикамья волшебную золотую осень

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Таких замечательных выходных у нас в сентябре не было уже три года, - эмоционально напоминает доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Нынче бабье лето будет особенно теплым. При этом оно выпадает на начало золотой осени.

Метеоролог советует не упустить момент и насладиться осенними пейзажами: три дня подряд будет теплее +20 градусов - с субботы до понедельника. А в воскресный день погода и вовсе грозит установить температурный рекорд. Небо будет абсолютно ясным, без единого облачка.

- В пятницу, правда, будет еще прохладно, - предупреждает Андрей Шихов. - В Перми днем столбик термометра не поднимется выше +17 градусов. На севере края температура опустится до +13, и лишь на юго-западе будет до +20. Ночь на субботу будет холодной, но без заморозков. На севере края - до +2 градусов, в Перми – до +5 градусов.

Затем начнется вынос тропического воздуха с запада.

В субботу в Перми потеплеет днем до +22 градусов, а на юго-западе края – до +24.

В воскресенье ожидается самый теплый день бабьего лета. В Перми температура днем может повыситься до +24 и побьет рекорд 2003 года в +23,5 градуса.

Такая же теплая и сухая погода может продержаться и в понедельник.

- А дальше начнется похолодание до +15 градусов, - говорит Андрей Шихов. Но оно не будет резким - температура будет снижаться постепенно, возможно, с какими-то «отскоками» обратно в тепло.