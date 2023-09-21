Успей попрощаться с «пермскими богами»: галерея готовится к переезду

С 3 октября Пермская художественная галерея закроет для посещения постоянные экспозиции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Через 10 дней Пермская художественная галерея закроет для посещения постоянные экспозиции. С 3 октября посетители уже не смогут увидеть ни деревянную скульптуру, ни произведения русского и западноевропейского искусства.

- Мы начнем готовить экспонаты к переезду во временное фондохранение, где коллекция будет находиться до окончания строительства нового здания на территории завода Шпагина, - рассказали в галерее. - Одновременно ООО «Вайт Хилл» начнет проектно-изыскательские работы по реконструкции Спасо-преображенского собора.

Совсем здание галереи пустовать не будет. До конца октября продлена работа временных выставок.

В экспозиции «Чугун. Уральская классика» представлены произведения каслинского литья из собрания Екатеринбургского музея.

Уникальные храмовые иконы можно увидеть на выставке «Небесные покровители земли русской».

Экспозиция «Узоры декоративно-прикладного и ювелирного искусства России» расскажет об одном из наиболее ярких периодов расцвета искусства московских и петербургских золотых и серебряных дел мастеров, который пришелся на конец XIX–начало XX столетий. Посетители увидят предметы драгоценной галантереи, столовое серебро с эмалями, именные подносные подарки, а также драгоценные оклады для икон, предоставленные для выставки из частных собраний.

Для детей предназначена выставка «Арка, балка, капитель», посвященная архитектуре.

Полностью Пермская галерея должна будет покинуть собор до 1 декабря. Вся коллекция к этому времени переедет на улицу Окулова - в помещение Телты.