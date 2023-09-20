Отопительный сезон в Перми начался с 19 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Куда жаловаться, если в квартирах нет отопления в Перми 2023

Отопительный сезон в 2023 году начался в Перми с 19 сентября. В первую очередь тепло дадут в детских садах, школах, больницах, учреждениях культуры и спорта. С 25 сентября отопление будет появляться в жилых домах. Однако запуск тепла в Перми происходит не одномоментно. Обычно процесс занимает около двух-трех недель.

Телефоны горячих линий по вопросу запуска тепла в Перми

В связи с началом отопительного сезона 2023, в Перми открыли «горячие линии» по вопросам подачи тепла. Получить всю необходимую информацию о начале отопительного сезона 2023 в Перми и подачи тепла в жилые дома можно в администрации своего района или в городском департаменте ЖКХ.

«Горячие линии» по вопросам запуска тепла в 2023 году в Перми:

– Дзержинский район 246-61-37, 246-55-42;

– Индустриальный район 227-94-14, 227-93-34, 227-91-90;

– Кировский район 205-62-17, 205-62-18;

– Ленинский район 212-13-63;

– Мотовилихинский район 260-37-77, 260-46-04;

– Орджоникидзевский район 263-49-51, 263-47-26;

– Свердловский район 244-13-89, 244-40-13;

– посёлок Новые Ляды 295-85-67, 295-85-82, 295-86-46.

Также с 19 сентября 2023 года заработала специальная «горячая линия» в департаменте ЖКХ администрации Перми. Задать все интересующие вопросы по запуску тепла можно по телефонам:212-77-59, 212-77-60, 212-77-55, 290-05-17, 212-69-76.Обращаться необходимо по будням с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.

Кроме того, звонки будет принимать единый диспетчерский центр Городского коммунального и теплового хозяйства по телефону 270-00-40 и центральный круглосуточный колл-центр «Т Плюс». Телефоны ресурсоснабжающей компании: для физических лиц – 259-39-98, для юридических лиц – 259-06-71.Телефоны управляющих организаций можно найти в квитанциях по оплате коммунальных услуг.

Какие данные нужно указать при обращении на «горячую линию» в Перми

При обращении на «горячую линию» пермякам следует сообщить адрес помещения, ФИО, контактный телефон (по желанию), дату и номер заявки (обращения) в управляющую и ресурсоснабжающую организацию об отсутствии тепла. Также необходимо кратко описать суть проблемы. Например, отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку или другое.

Специалисты районных администраций Перми примут обращение и поставят адрес на контроль. При необходимости к решению проблемы будут привлекать надзорные ведомства.