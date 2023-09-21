За прошедший период 2023 года СПК ввел в эксплуатацию шесть объектов

За прошедший период текущего года объем введенных объектов составляет около 44000 кв.м. Новоселами квартир стали около 1000 семей. Это дома в трех жилых комплексах – «Медовый» (ул. Артемьевская, 4, ул. Яблокова, 1), «Экопарк Сосновый» (корпус 3 и корпус 4), «МотовилихинSKY» (ул. Гашкова 51, подъезды 1-5; ул. Целинная 47б). Часть из них традиционно сданы с опережением срока. Объем текущего строительства составляет 78 000 кв.м.

Квартиры от СПК можно выбрать как в готовых, так и в строящихся домах. В портфеле представлены 1, 2, 3-комнатные квартиры, студии, и планировки евро-формата от 25 до 77кв.м., с полной или предчистовой отделкой.

Полная отделка от застройщика включает в себя виниловые обои и ламинированные двери светлых тонов, белые натяжные матовые потолки по всей квартире, линолеум, электрику, сантехнику, приборы учета, «теплый пол» в санузлах.

Для удобства покупателей в каждом комплексе работает офис продаж от застройщика, где вы можете познакомиться с проектом, посмотреть заселенные и строящиеся кварталы, оценить планировки, инфраструктуру и наполненность внутридворового пространства, подобрать оптимальную программу покупки жилья.

«СтройПанельКомплект» – строим счастье для людей!

Адеса офисов продаж:

- ЖК «МотовилихинSKY», ул. Гашкова, 53, офис № 45

- ЖК «Медовый», ул. Красавинская, 8, офис №106

- ЖК «Экопарк Сосновый», ул. Борцов Революции, 1а

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Медовый-6», ООО «Специализированный застройщик «Экопарк», ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский-10».

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