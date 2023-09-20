В Прикамье появилась сотовая связь еще в двух отдаленных поселках

Фото: краевое Минсвязи.

В Пермском крае устойчивая связь появилась еще в районе двух отдаленных населенных пунктов. Базовые станции сотовой связи установили в поселках Мыс и Утес, расположенных в Чусовском округе.

На открытии этих станций в рамках рабочего визита в Чусовской округ побывали депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин и министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

На церемонии открытия глава Минсвязи Прикамья Петр Шиловских отметил, что жители этих поселков были обеспечены связью совместно с оператором ПАО «МТС» в рамках реализации государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества».

- В ближайшие два года работа по увеличению числа людей, которые имеют доступ к цифровым услугам, усилится, - сообщил Петр Шиловских. - Планируется, что до 2025 года к сотовой связи и интернету будут подключены все населенные пункты Прикамья численностью от 100 человек.

Всего в этом году доступ к мобильному интернету и цифровым сервисам получили 62 села и деревень Пермского края, где проживают свыше 17,5 тысяч жителей. Таким образом, теперь услугами связи и мобильным интернетом могут пользоваться 99,2 процента жителей Пермского края.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обозначал, что предоставление доступа к сети интернет малым населенным пунктам – одна из главных задач регионального Правительства.

- Решение вопроса со связью и интернетом – практически жизненная необходимость, – подчеркивал глава региона. - В крае ежегодно применяются меры, направленные на увеличение доли населения, обеспеченной доступом к современным цифровым услугам.

Депутат Госдумы Антон Немкин отметил, что благодаря региональной программе «Развитие информационного общества» до конца этого года планируется обеспечить сотовой связью свыше 11 тысяч жителей сельских территорий, проживающих в 37 населенных пунктах Прикамья.

- Наша приоритетная задача – доступ к сотовой сети абсолютно для всех жителей Пермского края, - подчеркнул Антон Немкин. - Часть шагов в этом направлении уже сделана. Например, уже оснащены сотовой связью трассы Пермь-Ильинский, Соликамск-Красновишерск, Кукуштан - Оса, Пермь - Березники. К 2025 году совместными усилиями с Министерством информационного развития и связи планируется обеспечить покрытие сотовой связью на 97,1 процентов региональных дорог. При развитии сотовой связи важным также является концентрация на небольших по численности населенных пунктах. К сожалению, проведение связи для сельской местности не всегда оказывается рентабельным с точки зрения бизнеса, поэтому этот вопрос всегда должен стоять на контроле у органов власти.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Чусовской округ глава Минсвязи Прикамья проверил работу МАОУ «Верхнекалинская средняя общеобразовательная школа». Это образовательное учреждение в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021 году была обеспечена широкополосным высокоскоростным доступом к сети «Интернет» со скоростью не менее 100 Мбит/с.