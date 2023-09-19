А я люблю пернатого: какую птицу лучше всего завести дома

Умный ворон Гоша умеет выполнять разные команды. Фото: Сергей Солдатов.

Канарейка или попугай кажутся идеальными питомцами: уход минимальный, выгуливать не надо, мебель не дерет, с кормом проблем нет. Но кого выбрать? Вместе с экспертами изучаем плюсы и минусы самых популярных птиц, которых можно держать в квартире.

Соловья муравьиными яйцами кормят

- В XVII - XVIII веках русские аристократы держали в домах соловьев в качестве певчих птиц, - рассказывает Владимир Романов, президент Русского орнитологического общества, кандидат биологических наук. - Так как это насекомоядные птицы, то их кормили муравьиными яйцами, которые в качестве оброка собирали крестьяне. Но потом соловьев из дворянских домов вытеснили зерноядные канарейки.

Соловьи в неволе поют реже и меньше, чем в дикой природе. Зато не ночью! Самцы трели выводят лучше, чем самки, чтобы слушать песни, надо покупать более-менее взрослых птиц, так как молодняк учится вокалу у старших.

Кормить надо два раза в день, утром и вечером. Лучший корм - муравьиные яйца, а также мучные черви, которые продаются в зоомагазинах. Витаминами послужит перетертая с белыми сухарями морковь с добавлением вареных яиц и творога. Как и все птицы, соловьи нуждаются в свежей зелени: можно класть в клетку листья капусты, салата, пророщенные зерна овса и пшеницы.

Цена: 1000 - 4000 рублей, в неволе живет до 9 лет, в дикой природе до 3.

Чижик-пыжик

Чиж считается самой дружелюбной птицей среди всех певчих собратьев. Они доверчивы, быстро идут на контакт с людьми, легко приручаются, выполняют команды. Чижи быстро запоминают хозяина, могут сидеть у него на плече или на голове. Привыкают к клетке и, полетав по квартире, сами возвращаются в нее. Птицы очень чистоплотны, а по красоте пения могут поспорить с соловьями.

Кормить чижа можно готовой зерновой смесью, в том числе предназначенной для канареек. А также добавлять в пищу еловые и сосновые шишки, кусочки моркови и яблок.

Цена: от 200 рублей. Живут в неволе до 9 лет, в дикой природе - до 1,5.

Попугай: разговоры будут, но не сразу

Самые популярные домашние птицы - попугаи. Сайты бесплатных объявлений предлагают и неразлучников, и корелл, и амадин, и розелл. Но больше всего волнистых попугайчиков: они стоят недорого, довольно умны и способны запомнить и произносить до 150 слов.

Из минусов - громкие и не очень мелодичные звуки, которыми попугаи будут оглашать всю квартиру. Держать птиц в клетке постоянно нельзя, им требуется много летать. При этом от ударов крепких клювов могут пострадать и мебель, и обои. А еще придется отовсюду убирать экскременты.

Зато волнистого попугайчика можно научить говорить (просто ставьте записи нужных фраз на повторе). Лучше начинать учебу, когда птица одна в доме. Быстрее учатся самцы, так как у них природой заложено желание привлечь внимание. Самки более пассивны, но потом могут научиться болтать от говорящего компаньона.

Кормить попугаев нужно смесью, в состав которой входит не меньше шести зерновых культур. Килограмм готовой зерносмеси стоит 200 - 400 рублей, хватит ее более чем на месяц, так как норма еды для волнистого попугайчика - 1,5 - 2 чайные ложки кормосмеси в день. Также надо добавлять в еду овощи: морковь, тыкву, огурцы, помидоры, капусту, свеклу, горох, яблоки.

Цена: от 500 рублей. Живут волнистые попугайчики по 12 - 13 лет. В дикой природе - до 7.

Что ж ты вьешься, черный ворон?

Ворон - это не самец вороны, а совсем другая порода. Черный ворон - одна из самых умных птиц, ученые считают, что они обладают интеллектом.

Заводить пернатого товарища лучше в возрасте птенца. В первые месяцы жизни они легко поддаются приручению. Жить ворон должен в вольере (он слишком подвижен), в клетке держать птицу нельзя.

Основную часть рациона ворона составляет сырое мясо, также в корм входят творог, овсянка, вареные яйца, яблоки.

- Мясо обязательно должно быть разных видов: говядина, крольчатина, перепелки, - говорит хозяин ворона Гоши, житель Пермского края Александр Чугайнов. - На еду для Гоши у меня уходит тысяч 10 в месяц. Да и вообще содержание ворона - удовольствие недешевое. На вольер ушло около 150 тысяч. Обследования у ветеринара - один прием 7000 рублей, включая стоимость анализов. Плюс игрушки всякие. Но удовольствие общения с умной птицей того стоит.

Цена: от 10 тыс. рублей. В дикой природе жизнь воронов составляет от 10 до 20 лет, а в неволе максимально зафиксированный возраст - 69.

Канарейка: практичная птица

Клетка с канарейкой считалась типичным атрибутом дореволюционного мещанина. Впрочем, держали птичек для сугубо практической цели: канарейки чувствительны к угарному газу. И если печь начинала дымить, птица поднимала тревогу.

Петь канарейки любят, но только при свете. Накрыли клетку платком - выключили музыку!

Содержать птицу можно в клетке, в которой должны быть поилка и купальня. А в качестве игрушки можно повесить зеркальце.

- Держать канарейку за решеткой постоянно необязательно, но это зависит от воспитания. Если птицу приучить возвращаться на место, то, пока хозяева дома, ей можно разрешать летать по квартире. Но одну оставлять ее на свободе не стоит: может зацепиться когтями за штору и запутаться или удариться об оконное стекло. Это общительные птицы. Но если вы не можете уделять ей ежедневно по нескольку часов, лучше завести пару, чтобы не скучала.

Рацион канарейки должен состоять из зернового корма: просо, овес. Упаковка сухого корма для канареек на 500 г стоит порядка 200 рублей. Хватает ее недели на две. Также нужно добавлять зелень - пророщенное зерно, кусочки фруктов и овощей.

Цена: 1000 - 4000 рублей. Живут канарейки до 15 лет, в дикой природе до 5.

ВАЖНО

Большинство болезней - от неправильного корма

Попугай - пожалуй, единственный из домашних пернатых питомцев, который страдает от простуды. У других птиц причиной болезни чаще всего является еда.

- У певчих птиц восприимчивость к болезням минимальная - при правильном кормлении. Хотите, чтобы ваш пернатый друг жил долго - соблюдайте режим питания, - советует орнитолог Владимир Романов.