Любители тихой охоты поделились грибными местами в Пермском крае

Жители рассказали, где в Пермском крае самые грибные места в 2023 году

В Прикамье прошли дожди и настала прекрасная пора для тихой охоты. Грибники буквально атакуют леса Пермского края. Обочины вдоль дорог от Перми в сторону Кунгура и в сторону Добрянки заставлены машинами. Жители активно делятся в соцсетях фотографиями улова – грибы в лесу, в ведрах, корзинах и коробках.

Какие грибы собирают в Пермском крае в 2023 году?

В осеннем сезоне 2023 в лесах Пермского края можно насобирать подберезовики, подосиновики, красноголовики, белые, рыжики, маслята, осенние опята и так называемые синички, курочки и петушки. Также много волнушек и белянок. При этом грибы появляются не только в лесах, но и на лугах. К примеру, на открытых местах можно встретить маслята и шампиньоны.

Грибные места в Пермском крае в 2023 году

В соцсетях жители Пермского края активно хвастаются грибами, которые насобирали в лесах. Итак, грибные места, по мнению подписчиков группы ВК «Грибы Пермского края».

В Нытвенском районе появились рыжики. В Добрянском районе вдоль трассы от Восточного обхода и до Добрянки много волнушек, также можно найти рыжики, белые грибы, красноголовики. В Верещагино люди собирают белые, маслята, обабки и подосиновики.

Настоящие грузди и рыжики сейчас можно пособирать возле Чернушки. Много грибов в Усольском, Еловском, Кунгурском и Чусовском районах, возле Осы, за Кукуштаном, в массиве Алешиха, селе Шемети и Григорьевское. Также грибы собирают в Юго-Камском, Звездном, Красновишерске, Краснокамске и в Гайнах. А кто-то находит грибы даже возле Перми.