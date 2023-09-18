В Перми Солнечная принцесса спасла Лунного мальчика

Фото: Никита Чунтомов

Вы помните себя подростком? В том возрасте, когда лицо покрылось первыми юношескими прыщами, и вы с отвращением смотрели в зеркало, искренне считая себя жуткой уродиной? Когда хотелось общаться с друзьями, а не ехать на все лето с родителями на скучную дачу? Когда лучший друг или подруга внезапно отдаляется, потому что находит себе другую компанию – в то время, пока вы не знаете, чем занять себя в этой скучной дачной жизни? Когда злитесь на родителей, которые, как вам кажется, совсем не понимают вас?

Если вы все это помните, тогда Полина, героиня мюзикла «Как пережить лето» (12+), близка и понятна вам. Потому что ее мучают все эти проблемы, которые кажутся неразрешимыми.

- Мы рассказываем историю о том, как тинейджер в переходном возрасте обретает себя: мучительно, через неизбежную потерю чего-то важного, но еще и через сочинительство, - рассказывает Борис Мильграм, художественный руководитель спектакля. - О том, как ребенок, присваивая реальности другую форму и другой сюжет, рождается как личность. Главная героиня, Полина, любит аниме и в своем воображении превращает окружающих людей в его героев. Сочиняя параллельную Вселенную, она, по сути, разрушает реальный мир, чтобы потом возвратить его себе.

Отправившись на летние каникулы с родителями и сестрой в дачный поселок, Полина начинает придумывать историю в стиле аниме. Она представляет себя Солнечной принцессой, которая спасает Лунного Мальчика по имени Акайо. И вместе они должны победить злодея - Красного Человека.

Этот выдуманный мир становится для Полины реальнее настоящего, где ее мама флиртует с новым жителем поселка, соседский мальчик изучает насекомых, а старшая сестра бегает на дискотеки. Но, находясь в мире своих фантазий, Солнечная принцесса постепенно взрослеет и начинает понимать, что в жизни на самом деле важно: дружба, верность, семья.

Спектакль поставлен по пьесе Даны Жанэ на музыку Александра Марголина. Мюзикл получился ярким, сочным. А в его музыкальной составляющей смешались воедино и поп-музыка, и хип-хор, и панк, и рок.

- В этой работе я вдохновлялся музыкой, которую слушал, когда мне было столько же лет, сколько исполнителям подростков в нашем спектакле, - рассказал композитор Александр Марголин.