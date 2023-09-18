В Пермь идет субтропическое бабье лето

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Даже летом бывает холодней! – удивляются жители Приволжья. – Только желтые листья и напоминают, что стоит золотая осень.

А синоптики обещают, что будет еще теплей.

- Антициклон-трансформер принесет в Россию небывалую за столетие субтропическую жару! – предупредил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Что же необычного будет в этом антициклоне? Охватит ли он приволжские регионы?

- На этой неделе теплая солнечная погода установится на большей части страны, в том числе и в регионах Приволжского федерального округа, - пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Погодка будет больше напоминать августовскую – температура превысит климатическую норму сразу на 4 градуса. Даже в северных регионах Приволжья днем будет +18…+23 градуса, а на юге – в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях столбик термометра и вовсе может преодолеть отметку в +25 градусов. При небо будет ясным, осадков почт не будет.

Причиной затяжного бабьего лета станет то, что в Приволжье сойдутся сразу два теплых потока субтропического воздуха - из Центральной Азии и из Средиземноморья.

Синоптики предполагают, что тепло простоит, как минимум, до понедельника, а пик жаркой солнечной погоды может прийтись на выходные или на начало следующей недели.

Впрочем, при таком «двойном» антициклоне в центральных, да и в других регионах округа будут наблюдаться очень сильные колебания температуры в течение суток из-за ясной погоды.

- Днем солнце будет прогревать земную поверхность, а в ночное время без «покрывала» из облаков земля будет быстро остывать, - говорит Роман Вильфанд. - В итоге ночи будут холодными – не выше +5…+7 градусов.

А в северных регионах Приволжья в середине недели могут даже случиться ночные заморозки.

В Пермском крае температура может опуститься ниже нуля в ночь на среду.