«Балет Евгения Панфилова» обрел собственный дом

Артисты показали фрагменты из самых знаменитых постановок. Фото: Виталий КОКШАРОВ

- Спасибо, дорогие зрители! Мы вернулись, мы дома! - этими словами Сергей Райник, художественный руководитель «Балета Евгения Панфилова», подытожил презентацию нового здания театра. Впервые за 36 лет существования прославленный коллектив получил собственную площадку.

Галопом по ДК - в «цыганской бричке»

Театр, созданный в 1987 году талантливым хореографом Евгением Панфиловым, стал меккой для знатоков и любителей современного танца. Прикоснуться к хореографическому чуду, ощутить энергетику панфиловских балетов стремились многие зрители. Но спектакли проходили редко: своей сцены театр не имел, репетиции проходили в ДК Дзержинского, ставшего впоследствии Дворцом молодежи, а балеты шли на сцене драмтеатра – когда там не было своих спектаклей.

Специально для театра был создан пристрой ко Дворцу Молодежи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Потом «Балет Евгения Панфилова» выступал на других концертных площадках города – пожалуй, в Перми нет не единого дворца культуры, где не танцевали бы панфиловцы.

- Основной страх артиста и режиссера – разрыв между образом и повседневностью, - говорит Сергей Райник. - И все 36 лет мы находились в этом состоянии раздрая – когда ты не имеешь своего дома, своей сценической площадки, на которой и будет происходить финальное волшебство. Волшебство организовывалось в репетиционном зале, а потом выезд, «цыганская бричка» - и поехали показывать спектакль на другую, чужую сцену, где у нас остается 6-7 часов, чтобы впервые увидеть в декорациях и костюмах спектакль, который мы готовили полгода-год. Сейчас наконец мы можем ставить спектакли в тех условиях, в которых его и увидит зритель.

«Четный ящик» и телескопическая трибуна

- Семь лет назад было принято решение о выделении средств на строительство для нашего театра пристроя к ДК Молодежи, - вспоминает директор театра «Балет Евгения Панфилова» Марина Несенчук. - Проект согласовывался долго: сложно пристраивать что-то к существующему зданию.

И вот наконец театр смог пригласить первых зрителей в новое здание. Вход в него находится с торца ДК Молодежи.

Помещения театра «Балета Евгения Панфилова» выполнены в стиле индустриального дизайна.

Театр получил просторный репетиционный зал. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы получили огромные костюмерные, великолепные гримерки, цех для пошива костюмов, новый зрительный зал на 116 мест, профессиональный танцевальный линолеум, - рассказывает худрук театра. - А благодаря тому, что это четырехэтажное здание находится во дворе ДК Молодежи, мы не потеряли «намоленные» помещения. Тот балетный класс, в котором работал сам Евгений Панфилов, находится буквально в 10 метрах от зрительного зала.

Зрительный зал помимо современного звукового и светового оборудования, имеет уникальную особенность – телескопическую трибуну. Подобного зала-трансформерабольше нет в Перми, да и по всей Россиитаких - единицы.

Зрительские кресла при необходимости можно сдвинуть к стене, сложив трибуну в плоскую стенку. В зале при этом можнопроводить полноценные репетиции максимальным составом артистов либо показывать камерные спектакли, расставив кресла по периметру зала. И также легко эта трибуна вновь выдвигается.

Кроме того, зрительный зал представляет из себяblackbox- «черный ящик». Это квадратное помещение с черными стенами и ровным полом. Есть огромный экран, который занимает весь задник сцены, что открывает новые возможности для постановок.

- Простота пространства позволяет использовать его для создания различных конфигураций взаимодействия сцены и аудитории, - рассказали в театре. - Отсутствие цвета дает зрителям ощущение «любого места», а постановщикам позволяет использовать инновационный световой дизайн в ходе спектакля.

Зрительный зал представляет из себяblackbox- «черный ящик». Фото: Виталий КОКШАРОВ

В минувшую пятницу артисты театра уже опробовали новую сцену, показав фрагменты из самых знаменитых постановок. Из пустоты «черного ящика» внезапно появлялись танцовщики, освещенные софитами. Демонстрировали свое искусство и вновь исчезали во тьме.

- Я просто в восторге, замечательно ребята работают, очень рада, что у них наконец появился свой дом, - заметила одна из участниц презентации Лидия Лисовенко.

- Все мы с нетерпением ждали открытия как непосредственно Дворца Молодежи, так и площадки для «Балета Евгения Панфилова», - рассказал во время презентации начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Василий Головин. –Деятельность Евгения Панфилова была ярчайшим событием культурной жизни и Перми, и всей России. Он создал практически новый вид искусства. И отдавая дань уважения ОсиРтворчеству хореографа, была реализована эта задумка, созданный им театр получил свой дом. Площадка очень современная и сочетается с тем креативным подходом к постановкам, которым и знаменит театр «Балет Евгения Панфилова». Новое пространство позволит театру сформировать и поддерживать постоянный репертуар, а для всех жителей нашего города дает замечательную возможность посещать спектакли.

«Ждем новых постановок!»

19 сентября вечером современной хореографии «Дивертисменты босиком» (12+) «Балет Евгения Панфилова» откроет свой 37-й театральный сезон на новой сцене. А с 26 по 28 сентября состоится премьера балета «Орфей и Эвридика» (12+) в постановке Константина Кейхеля.

- Балет поставлен на очень непривычную для нас музыку, - говорит Сергей Райник. – Это будет большой сюрприз для Перми – так панфиловцы еще не танцевали. А затем в наших планах восстанавливать спектакли, поставленные Евгением Панфиловым. Начнем с «Ромео и Джульетта», также хотим в этом сезоне восстановить «Болеро».

Всего в репертуаре театре 45 спектаклей, все их надо постепенно адаптировать к новой сцене. Впрочем, большие спектакли – «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Блокада», которые предполагают большую сценическую площадку, будут представлены на сцене ДК Молодежи.

- Театр «Балет Евгения Панфилова» обрел свою собственную сцену, можно сказать, долгожданный дом. Поздравляю художественного руководителя театра Сергея Райника и всех артистов с «новосельем», - отметил глава Перми Эдуард Соснин. - Символично, что новую главу в своей истории театр открыл в год 300-летия Перми. Уверен, что зрители высоко оценят новое пространство. С нетерпением ждем новых постановок.