Жители Приволжья назвали, какую «зарплату мечты» они хотели бы получать

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Чтоб я так жил, - мечтательно вздыхают россияне, представляя, какая заработная плата сделала бы их по-настоящему счастливыми.

Эксперты сервиса SuperJob в очередной раз опросили экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет и выяснили, какую «зарплату мечты» они хотели бы получать. Опрос проводился в августе – сентябре 2023 года в городах-миллионниках и полумиллионниках. Аналитики задавали жителям мегаполисов приятный вопрос: «Сколько денег в месяц вам было бы достаточно, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком?»

Результаты получились следующими: в среднем россиянину для счастья нужно 200 тысяч в месяц, и это на +3% больше, чем в аналогичном опросе, который проводился в марте этого года. Причем, добытчикам-мужчинам для счастья требуется 222 тысячи рублей, а хранительницам домашнего очага - женщинам – 175 тысяч.

Еще одно наблюдение: чем старше человек, тем выше были и его денежные запросы: молодым людям до 24 лет для счастья нужно 150 тысяч рублей, а россиянам старше 45 лет уже 222 тысячи.

Топ-3 получившегося рейтинга городов России ожидаемо заняли москвичи с желаемой зарплатой в 265 тысяч рублей, далее идут жители Северной столицы и Владивостока с зарплатными ожиданиями в 230 тысяч рублей.

А если проанализировать результаты, которые получились у жителей Приволжья, то самые высокие запросы по зарплате оказались у пермяков. Они признались, что для счастья им необходимо 210 тысяч рублей в месяц, хотя еще полгода назад эта сумма равнялась 200 тысячам.

На втором месте рейтинге городов Приволжья с самыми высокими запросами – жители столицы Республики Башкортостана. Уфимцам для беззаботной и счастливой жизни требуется 205 тысяч рублей в месяц. И за полгода их притязания выросли на 15 тысяч рублей!

«Бронза» у жителей столицы Татарстана. Счастливыми жителей Казани сделает зарплата в 200 тысяч рублей. Причем, полгода назад заплата мечты здесь составляла 195 тысяч рублей.

Четвертое место у Самары, где жители мечтали бы получать 197 тысяч рублей, и это на 12 тысяч больше, чем весной.

Далее в рейтинге расположились Оренбург – 190 тысяч, Пенза – 187 тысяч и Ижевск – 185 тысяч.

Самыми скромными в своих запросах оказались работники из Ульяновска. Они мечтают получать 182 тысячи рублей, и такая сумма сделает их по-настоящему счастливыми.

Город Желаемая зарплата

Пермь 210 000

Уфа 205 000

Казань 200 000

Самара 197 000

Оренбург 190 000

Пенза 187 000

Ижевск 185 000

Ульяновск 182 000

Насколько реальна зарплата мечты?

Чтобы понять, насколько реально дотянуться до зарплаты мечты, изучим еще один рейтинг – лучших вакансий сентября. И выясним, специалистам каких профессий, работодатели готовы платить максимальную зарплату:

В Перми вакансия с самой высокой зарплатой – вакансия врача-стоматолога, этому специалисту работодатели готовы платить 160 тысяч рублей.

В Уфе предложение с максимальной оплатой труда поступило для водителя с личным грузовым автомобилем, его зарплата составит от 91 тысячи рублей.

В Казани, оказывается, мечты и реальность совпадают! Здесь открыта вакансия менеджера по продажам, зарплата которого будет составлять 200 000 рублей. А это – желаемая зарплата мечты жителей столицы Татарстана!

В Самаре до мечты тоже можно легко дотянуться. Вакансия водителя-экспедитора категории Е принесет денежное вознаграждение в 160 - 180 тысяч рублей. И до «зарплаты мечты» остается всего каких-то 17 тысяч рублей.