Пермский цирк продлевает лето экзотическим шоу

В Пермском цирке новая программа "Аливрувер". Фото: Анна Маркова

Пермский цирк вновь открывает двери любителям завораживающих представлений. В наш город приехали артисты всемирно-известной династии Филатовых-Клыковых с экзотик-шоу «Аливрувер». Корреспондент «КП» побывала на предпоказе и увидела уникальные фрагменты выступлений именитых артистов.

Цирковое конфетти

Что такое «Аливрувер»? Артисты объясняют, что само название «Аливрувер» - это старое русское слово, которое встречается, например, в произведениях Чехова. Это чтение пьесы с листа, импровизация. Зрители увидят на арене цирковое конфетти творческих импровизаций. Руководит программой заслуженная артистка России Юлия Филатова.

- Мы впервые презентуем свою программу в Перми, - говорит Анастасия Филатова-Клыкова. - Будем удивлять зрителей полусотней пушистых и мягких артистов, стильным шоу-балетом, дизайнерскими костюмами, декорациями и, конечно, на арене выступят харизматичные артисты.

Редкий в современном цирке номер покажет Александр Куренсис - «Игры с предметами». Фото: Анна Маркова

Уникальные жанры и артисты

Программа «Аливрувер» действительно насыщенная, пермяки увидят жонглера Вячеслава Остудина с игрой в диабло. Это предметы наподобие конусов, соединенные между собой вершинами. Они вращаются, бросаются и ловятся веревкой, привязанной к двум палкам. Жонглер может подбросить их чуть ли ни до самого купола, а потом виртуозно ловит.

- Мне 18 лет, я репетирую жонглирование с 10 лет, к выступлению в каждом городе стараюсь выпускать новые трюки, - рассказал Вячеслав Остудин. - В чемпионате России в прошлом году я завоевал первое место. Думаю, мне удастся удивить пермских зрителей.

Уникальный номер «Канатье» - парный эквилибр со степом - покажет Андрей Карлагин, который разработал конструкцию, чтобы на манеже был слышен звук степа.

Редкий в современном цирке номер покажет Александр Куренсис - «Игры с предметами», раньше он был популярен, но сейчас его показывают единицы. Выступление жонглера будет сопровождаться номером шоу-балета в удивительно красивых костюмах.

- Еще «Аливрувер» - это клоунада с неповторимой импровизацией, - говорит Михаил Филатов-Клыков. – Мы стараемся находить новые темы и взаимодействуем со зрителем. Это будет настоящее перфоманс-шоу, вызывающее смех зрителя.

На представлениях зрители увидят артистов в дизайнерских костюмах. Фото: Анна Маркова

Медведи-акробаты и забавные обезьяны

Конно-акробатический номер Виолетты Александровой-Серж – один из самых зрелищных. Виолетта представительница уже пятого поколения этой династии. Вместе с ней на манеже выступят бесстрашные наездники с виртуозными акробатическими трюками на лошадях.

Зрителей точно удивит выступление талантливых медведей-акробатов.

- Медведь – это символ нашей семьи, наши мишки будут выступать под руководством заслуженного артиста России Андрея Клыкова, - отметила Анастасия Филатова-Клыкова. - Они показывают номера, какие показывают люди – стоят на проволоке, на руках, жонглируют. Это выглядит как небольшое соревнование между человеком-артистом и медведем-артистом. Говорят, что медведи неуклюжие, наши медведи – настоящие гимнасты и акробаты.

Кроме этого позабавят пермяков милые обезьянки, восхитят грациозные красавцы-мейкуны и обаятельные умницы - собаки, великолепные пони и лошади, яркие попугаи и питоны, потрясающие дикобразы и удавы.

Никого не оставят равнодушными акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры и эквилибристы.

Михаил Филатов-Клыков на арене с симпатичной артисткой. Фото: Анна Маркова

- Вместе с нами зрители узнают, что такое «Аливрувер», увидят уникальные номера, у каждого из которых своя история, - сказала Анастасия Филатова-Клыкова. – Мы покажем номера, которые выполняют разные животные вместе, они очаруют зрителей.