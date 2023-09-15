В Чусовском округе построили новую вышку сотовой связи

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- У нас вообще невозможно было до кого-то дозвониться. Связь ужасная была, чуть ли не в поля ходили ее ловить, - говорят жители поселка Мыс Чусовского округа. – Сейчас и связь стала лучше, теперь и полноценный интернет на телефоне есть. Не надо ничего дополнительно проводить.

Проблемы с доступом к сотовой связи и интернету в Мысу разрешились после введения в строй базовой станции. Новую вышку мобильной связи построили в рамках проекта «Развитие информационного общества» - приоритетного проекта Правительства края, призванного обеспечить, в том числе, доступ к качественной сотовой связи и интернету малонаселенным сельским территориям. Благодаря строительству станции местные жители получат доступ к сотовой связи и мобильному интернету 4G при скорости в 30 Мбит/с.

Качество связи и скорость интернета проверили депутат Государственной Думы и создатель проекта Цифровая долина Прикамья Антон Немкин, а также представители Правительства Пермского края и местной администрации.

- Строительство сотовой вышки являлось одним из пунктов народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в 2021 году, - отметил Антон Немкин. - Совместными усилиями с Министерством информационного развития и связи Пермского края станция сотовой связи была открыта уже в начале 2023 года. Уже полгода более двухсот жителей поселка Мыс имеют возможность созваниваться с близкими, получать дистанционное образование, заказывать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, пользоваться цифровыми сервисами для ведения малого и среднего бизнеса и многое другое.

Благодаря региональной программе «Развитие информационно общества» до конца 2023 года планируется обеспечить сотовой связью порядка 15 тысяч жителей сельских территорий, это свыше 20 населенных пунктов. Ожидается, что к 2025 году все сельские территории Пермского края с численностью от 100 человек получат доступ к мобильной связи и интернету.

- Государственно программа Пермского края «Развитие информационного общества», действительно, показывает результаты и что самое важное – люди это замечают, - полагает Антон Немкин. - Помимо РИО также действует программа «Устранение цифрового неравенства 2.0». Это проект Минцифры России, который также нацелен на обеспечение доступности связи на малочисленных территориях. Благодаря проекту, в этом году в Пермском крае появятся 63 базовые станции связи. Напомню, что включение населенного пункта в программу Минцифры осуществляется на основе голосования жителей, поэтому прошу проявлять свой гражданский долг. Думаю, что совместными усилиями в течение нескольких лет мы оставим это проблему в прошлом.