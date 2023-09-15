Бабье лето в Перми продолжится в выходные

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как долго продлится у нас бабье лето? Не придется ли уже в октябре менять резину на машинах на зимнюю?

Такие вопросы задали ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальнику отдела метеопрогнозов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Евгении Пищальниковой.

- Бабье лето продолжается, - объяснила метеоролог. - В выходные в Перми будет тепло и сухо. В пятницу и субботу днем воздух прогреется до +21 градуса, в воскресенье, правда, будет на пару градусов прохладнее – атмосферная циркуляция начнет меняться. Уже в конце выходных в Перми начнутся дожди, но не затяжные – еще рано говорить о серых печальных осенних днях.

Начиная со вторника, погода в центральной части Прикамья еще немного испортится, станет дождливой, добавится ветер, будут наблюдаться «температурные качели» - чередоваться более теплые и более прохладные деньки. Дневная температура в середине недели просядет до +13…+15 градусов, но к следующим выходным она может вновь повыситься.

На юге края, в Чернушке, Куеде, Чайковском всю неделю будет тепло – до +18…+20 днем. Дожди если и пройдут, то совсем слабые. Жителям Березников, Соликамска, Кудымкара, Чердыни и других северных территорий повезет меньше – там уже во вторник днем будет не теплее +11 градусов, и осадков будет гораздо больше.

Октябрь, судя по прогнозам, обещает быть несколько теплее нормы и не слишком дождливым. Так что доставать зимнюю одежду и готовиться менять колеса на автомобилях еще явно рано – это подождет до начала ноября.