В Перми состоялся гала-концерт фестиваля «Дарования Прикамья»

В гала-концерте принимали участие юные таланты Прикамья. Фото: Андрей МАТЛИН

Фойе Театра-Театра гремит от детского гомона. В театральном зале вот-вот должен начаться гала-концерт – заключительный аккорд яркого фестиваля детского творчества «Дарования Прикамья».

Перед торжественной церемонией для детей устроили интерактивные игры. Фото: Андрей МАТЛИН

Сегодня здесь собрались юные танцоры, мультипликаторы, кинематографисты, певцы, модельеры, литераторы, художники со всех уголков Пермского края. Перед началом церемонии они с удовольствием участвуют в интерактивных играх, которые подготовили для них организаторы. Наперегонки соревнуются в эстафете, здороваются с огромной куклой-жирафом, который приветливо машет им хвостиком.

Строгое жюри определило 28 лауреатов конкурса и 19 обладателей спецпризов – они соревновались в девяти творческих номинациях, посвященных танцам, песням народов, проживающих в Пермском крае, изобразительному и прикладному искусству, этническим костюмам, театру, литературе, мультипликации и кинематографии, фотоискусству.

А всего в этом году участие в конкурсе-фестивале приняли более 5 тысяч ребят.

В конкурсе приняли участие курсанты Пермского суворовского военного училища из ЗАТО Звездный. Фото: Андрей МАТЛИН

- Я прислал на конкурс видеоролик с авторским стихотворением, которое посвятил юбилею Перми, - рассказал 17-летний Андрей Кочаков, курсант Пермского суворовского военного училища в ЗАТО Звездный, который завоевал спецприз в номинации «Мультипликация и кинематография». – Стихи я читаю на фоне кадров о городе и пермской природе.

- А я представил фильм о том, как обучаюсь в суворовском училище, о своей семье: у меня папа проходил службу в ракетном полку 52-й ракетной дивизии, дед был командиром отдельной части, а бабушка главным военврачом в госпитале, - говорит его товарищ по училищу Артем Довгополый.

Ребята говорят про участие в конкурсе: «Это большой опыт, помимо творчества это еще общение со своими сверстниками».

Детский коллектив из Кунгура представил коллекцию этнических костуюмов. Фото: Андрей МАТЛИН

Девочки из «Театра моды и пластики «Crazy» кунгурского ДК «Мечта» выстраиваются перед логотипом фестиваля, чтобы сделать снимок на память. Они представляют на конкурсе коллекцию этнических костюмов «Девичий обряд».

- Нам здесь очень нравится! – наперебой говорят юные модницы, признанные лауреатами конкурса. – Здесь настоящий праздник!

Девушки из творческого коллектива Мотовилихинского района победили, исполнив обрядовую песню. Фото: Андрей МАТЛИН

Участницы фольклорного ансамбля «Соловейка» из детской школы искусств Мотовилихинского района Перми также выглядят нарядно в своих национальных костюмах. Они победили в номинации, посвященной песням народов Пермского края, с обрядовой композицией «Во поле-поличке кони бежат».

- Когда мы исполняем эту песню, мы еще держим в руках кукол, которых во время свадебных обрядов у нас в Прикамье использовали, - говорят девушки.

Театральный зал украсили воздушными шарами. Фото: Андрей МАТЛИН

И вот, наконец, наступает торжественный момент. Юные участники конкурса рассаживаются в театральном зале, который украшен разноцветными воздушными шариками.

Со сцены их приветствует депутат Госдумы, председатель оргкомитета фестиваля Ирина Ивенских.

- В девятый раз мы собираемся, чтобы подвести итоги конкурса «Дарования Прикамья», давайте поаплодируем каждому из вас! - говорит Ирина Ивенских. - Девятый фестиваль проходит в прекрасное время, в этом году Перми исполнилось 300 лет. И это здорово, что благодаря нашему празднику, в столицу Прикамья приехали ребята со всего края, некоторые - впервые. Конкурс - исключительно женский проект, им в Пермском крае занимаются исключительно женщины – это и министр, и депутаты Законодательного собрания, и многие другие. Это замечательный проект, нам очень важно, чтобы любой ребенок, вне зависимости от того, где он живет, мог участвовать в фестивале.

Обращается к ребятам с приветственными словами и министр культуры Пермского края Алла Платонова.

- Я абсолютно уверена, что каждый из вас очень талантлив, - объясняет Алла Платонова. - У каждого ребенка есть свой особенный дар, который надо всего лишь найти. Для этого и существует наш конкурс!

А затем на сцену один за другим поднимаются победители конкурса. Подарки и награды им торжественно вручают депутат Госдумы, министр культуры Пермского края, депутаты Законодательного собрания.

На сцене - победители одной из номинаций конкурса. Фото: Андрей МАТЛИН

Награждения и поздравления чередуются концертными номерами. Артистов для участия в гала-концерте приглашать со стороны не пришлось, ведь на этот раз в Театре-Театре собрались талантливые дарования со всего Пермского края.

- Этот конкурс у нас проводится в девятый раз, - еще раз подчеркивает значимость события министр культуры Пермского края Алла Платонова. – В этом году он проходит в 300-летний юбилей Перми, и это - своеобразный привет городу от талантливых ребят с самых разных территорий края. Мы не случайно ставим перед собой задачу, чтобы даже в самых удаленных уголках региона и дети, и взрослые имели доступ к творчеству – например, к киноискусству, к классической музыке. Для этого у нас реализуются проекты по открытию социальных кинозалов, виртуальных концертных залов. Этим же целям служит конкурс «Дарования Прикамья» - это инструмент популяризации творчества, приобщения к самым разным его формам и креативной деятельности.