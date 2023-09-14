15 лет со дня авиакатастрофы Боинга в Перми: сын погибшего пилота пошел по стопам отца

Сын второго пилота Рустама Аллабердина (на фото справа) выбрал профессию, связанную с авиацией. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Казалось бы 15 лет прошло, и это так много, а подумаешь словно все вчера было, и боль не утихает, - говорят те, кто потерял своих родных и близких в страшной авиакатастрофе.

В Перми почтили память погибших пассажиров и членов экипажа Боинг-737, упавшего 15 лет назад. Крупнейшая авиакатастрофа произошла 14 сентября 2008 года. В 5.09 утра самолет, летевший рейсом Москва - Пермь, рухнул на железнодорожные пути на границе Свердловского и Индустриального районов. На борту находилось 82 пассажира и 6 членов экипажа. Погибли все.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К первой годовщине авиакатастрофы на месте падения Боинга открыли Мемориальный комплекс в память о жертвах того рокового рейса. Маленькие яблоньки и клены, посаженные тогда вдоль аллеи, сейчас так разрослись, что смотрят теперь на собравшихся с высоты.

Каждый год ровно в пять утра на Мемориал приходят пермяки, которые так и не дождались своих родных, близких, любимых. Они зажигают свечи и служат молебен, а в полдень отпускают в небо яркие шары с посланиями тем, кто не вернулся из того рокового полета.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В день 15-й годовщины страшной авиакатастрофы на Мемориал тоже пришли сотни людей. В руках – цветы и разноцветные шары. «Мы помним и любим тебя, доченька», «Не забывай нас, целуем», «Ты всегда в нашей памяти, дорогая», - написано на них.

По широким ступеням собравшиеся поднялись к центральной памятной плите, на которой выбиты имена всех погибших, встали в круг, и начался памятный митинг.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Спасибо всем, кто эти 15 лет был рядом с нами и поддерживал нас, иначе не знаем, как бы мы жили. Спасибо за Мемориал, куда мы все вместе можем прийти, поговорить о наших любимых и родных и вместе поплакать. Пока мы помним, они всегда будут жить в наших сердцах, а значит, вместе с нами.

Когда метроном отсчитал Минуту молчания, на месте падения Боинга зачитали имена тех, чьи жизни оборвала эта страшная авиакатастрофа. Каждый раз для собравшихся - это огромное испытание, и слез не могут сдержать ни взрослые, ни дети.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А когда в небо запускают 88 шаров в память о жертвах этой страшной авиакатастрофы, щемит сердце, разрывает душу и наворачиваются слезы, словно и не было этих долгих пятнадцати лет.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В такой роковой день всегда думаешь, почему это случилось именно с ними, - рассказала «Комсомольской правде» вдова второго пилота Боинга Рустама Аллабердина, она специально прилетела из Уфы, чтобы почтить память супруга. – Мы скорбим очень сильно. Я часто вспоминаю тот день. Муж тогда только вышел из отпуска и поздно вечером перед самым вылетом в Пермь позвонил нам. А потом случилось, то, что случилось… В памяти у нас он всегда жив. Жизнь, конечно бы, сложилась тогда совсем по-другому. Наши сын и дочь уже давно взрослые. А Тимур ведь только первый класс закончил, когда все это случилось. Я всегда мечтала выйти за летчика, ведь это такая достойная профессия! Коллеги мужа до сих помогают, поддерживают нас. Сын тоже пошел по папиным стопам, видимо, в генах это заложено. Он очень сильно хотел пойти на летчика, но не получилось, поэтому закончил Ульяновский институт гражданской авиации и будет диспетчером. Он хотел только в авиацию, и никуда больше.

Почтив память своих родных и любимых, люди потом долго не расходились. Они подходили к гранитным стелам, на которых выбиты портреты, гладили их, говорили и плакали…

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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