В Прикамье в 4-й раз проходит большой музейный форум

Пермский музейный форум собрал специалистов со всей страны. Фото: Ольга Шур.

13 сентября в Перми открылся музейный форум, организаторами которого выступили три крупнейших музея Пермского края -Музей современного искусства PERMM, Пермская художественная галерея и Пермский краеведческий музей.Он включен в краевую программу 300-летия Перми и проводится при поддержке регионального минкульта. Основная его тема: «Непредсказуемое прошлое: музейный экспонат как реконструктор эпохи».

- Это уже IV Пермский музейный форум, - рассказала директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян. - Сейчас мы сосредоточились только на деловой программе и объединились для того, чтобы обсудить самые важные и серьезные вопросы современной музейной жизни - то, что является актуальным для каждого музея,- независимо от того, большой он или маленький, художественный, научный или краеведческий.

«Ожидаем живое общение»

Часто ли музей воспринимает свои фонды и свою историю как часть большой истории страны и мира? Может ли обращение к исследованию истории появления тех или иных предметов в музейной коллекции помочь зрителю в понимании особенностей исторических процессов, причинно-следственных связей, влияния на жизнь каждого конкретного человека? Как сегодня вернуть музей от декларации к конкретной работе по изучению и интерпретации коллекции? Где граница ответственности музея за сохранение коллективной памяти о современности и прошлом? Эти и другие вопросы будут обсуждать на сессиях, дискуссиях, профессиональных встречах участники пермского музейного форума.

- Отрадно, что музейный форум проходит в Пермском крае - регионе с богатейшим историческим и природным наследием, - отметила программный директор IV Пермского музейного форума Анна Щербакова. - Мероприятие собрало огромное количество музейных специалистов - зарегистрировались около 300 человек. Мы рассчитываем на живое проблемное общение. По результатам форума будет публикация с основными тезисами. Надеюсь, мы все уедем довольные открытиями, мыслями, общением, знакомствами, совместными проектами. Это очень важный эффект любого профессионального мероприятия.

Пермь принимает гостей

- Значимость музеев для культуры неоценима, - подчеркнула, открывая форум, министр культуры Пермского края Алла Платонова. - Каждый из музейщиков с особым подходом, трепетом собирает и хранит для будущих поколений то наследие, которое досталось нам. Вам важно не просто показать предмет - важно заинтересовать человека, объяснить ему, чем предмет важен, ценен. Причем сделать это так, чтобы оставалось место и для личного взгляда человека. Для нас очень приятно, что Пермь принимает гостей в год 300-летнего юбилея.Еще один юбилей состоялся в прошлом году, когда 100 лет отметила Пермская художественная галерея. В следующем году она переедет в новое здание, и сейчас у участников форума есть возможность «поймать уходящую натуру» и посетить залы галереи в историческом здании кафедрального собора.

Участниками форума стали представители музеев из 20 регионов России - от Калининграда до Владивостока и от Норильска до Вологды, включая крупнейшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме участия в тематических сессиях гости Прикамья посетят пермские музеи, а также совершат экскурсии в «Хохловку», дом-музей Василия Каменского в Троице, музей села Насадка и другие учреждения культуры.

Откроется палеонтологический музей

Начался форум с сессии «Диалоги директоров», в которой приняли участие руководители Пермского краеведческого музея, Пермской государственной художественной галереи и Музея современного искусства PERMM. «Насколько влиятельны в современном мире музеи?» - задал тон дискуссии ведущий сессии - старший научный сотрудник Музейного агентства Ленинградской области Леонид Копылов.

- Само присутствие в Перми коллег из разных регионов России - доказательство того, что мы в состоянии влиять на общие музейные тенденции. Чем больше у музея связей, контактов - тем больше влияние. Пермская галерея известна по всей России своей коллекцией, которой более ста лет. И важно, что мы создаем своеобразную общую сеть, в которой стираются границы. Предметы из разных музеев будто сливаются в общее, - высказала свое мнение Юлия Тавризян.

А директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова привела конкретный пример влияния музея на решение властей:

- Выставка динозавров под названием «Музей пермских древностей», которая состоялась в помещении вокзала Пермь I в 2010 году, оказала такой эффект, что в результате через год был создан отдельный музей под этим же названием. Он стал очень популярен, но места в существующем помещении для него мало. И сейчас мы презентовали министерству культуры идею создания палеонтологического музея. Ни у кого нет сомнений в том, что такой музей нужен и востребован в Перми. Поддержку мы получили, музей будет. Так что профессиональные амбиции музейщиков оказали влияние на властей. Осталось построить для нового музея новое здание.

Как сообщила Татьяна Вострикова, палеонтологический музей будет состоять из трех больших блоков: детского музейного центра, палеонтологической экспозиции «Музей пермских древностей» и открытого фондохранения. В новом музее разместят те коллекции, которые сейчас закрыты от посетителей из-за маленькой площади существующего музея.

«Пермские боги» обрели свой сайт

Сотрудники пермских музеев подготовили профессиональную программу для коллег из музеев России. Они делятся опытом сохранения культурного наследия и знакомят гостей с работой наших ведущих региональных музеев.

В частности, в дни форума прошли презентация сайта «Пермские боги», разработанного Пермской художественной галереей, а также подписание соглашения об исследовании коллекции деревянной скульптуры между музеями нескольких регионов России.

Пермская галерея презентовала сайт, посвященный деревянной культовой скульптуре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сайт «Пермские боги» посвящен нашей титульной коллекции - деревянной скульптуре. Это ключевое собрание пермской галереи, - рассказала Юлия Тавризян. - Сайт будет объединять разные музеи России, в которых находятся предметы, связанные с культовой деревянной скульптурой.Постепенно там будут представлены все «пермские боги», находящиеся в фондах галереи. Пока же на сайте можно познакомиться только с основными из них. Мы не стремимся к количеству. Важно показать те скульптуры, у которых прослеживаются связи с местом, где они ранее бытовали.

К примеру, свою страницу получила скульптура Николы Можайского - одно из самых старых и необычных изображений святого в собрании галереи. Она поступила в музей в 1923 году из Благовещенской церкви села Покча. И на сайте можно узнать, что в 1852 году эту скульптуру описывали так: «Все изображение древней и самой простой работы; по преданию сделано оно монахами упраздненнаго Богословскаго монастыря в городе Чердыни более 200 лет тому назад». А по мнению основателя коллекции «пермских богов»Николая Серебренникова, «скульптура могла быть изваяна от XV до XVIII веков».

Также на форуме во время сессии, организованной в партнерстве с Российским комитетом Международного совета музеев, обсуждалисьвопросы сохранения и комплектования нематериального культурного наследия. Было представлено новое издание - методическое пособие по безопасности музеев и музейных коллекций.

Пермский краеведческий музей представил результаты проекта «Порядок из хаоса», направленный на исследование аудитории и кросс-маркетинговые модели обмена аудиториями между филиалами региональных музеев. Музей современного искусства PERMM поделился своими результатами исследования музейной аудитории. Для муниципальных музеев Пермского края был проведен тренинг по интерпретации музейного предмета, цель которого - найти новые ракурсы видения коллекции как основы развития диалога с аудиториями.

Пермский музейный форум будет работать до 17 сентября.