В Перми состоятся гастроли старейшего национального театра России

Главную роль в спектакле «Осенний отголосок» сыграл народный артист Татарстана Фанис Зиганшин (слева).

В Пермь - спустя 10 лет после первых гастролей в нашем городе - вновь приедет труппа старейшего национального театра России – Татарского академического театра им. Г. Камала. В августе этот театр открыл свой 118-й сезон.

- В течение всех лет своего существования наш театр выполнял важную миссию - сохранение и развитие татарского языка, национальной татарской культуры, - рассказал Ильшат Латыпов, заместитель директора театра. - Поэтому все спектакли идут только на татарском языке - это наше принципиальное условие. Но для тех, кто не владеет им, есть синхронный перевод на русский язык. Специально для этого мы привезли с собой наушники, которые могут получить зрители, не знающие татарского языка. Кстати, у себя в театре мы организуем синхронный перевод на два языка – русский и английский.

Для Пермского края, в котором живут десятки тысяч татар, гастроли театра из Казани очень актуальны. На большой сцене Театра-Театра театр Камала покажет два спектакля «Тормышмы бу?» («И это жизнь?) и «Көзге кайтаваз» («Осенний отголосок»). Гастроли проводятся по инициативе Театра-Театра, которую поддержал минкульт Пермского края – в рамках знакомства с национальными театрами России.

Драматический спектакль «И это жизнь?» (18+) поставил молодой режиссер Айдар Заббаров, лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры. Постановка получила шесть номинаций на Национальную российскую премию «Золотая маска-2018», в том числе в номинации «Лучший спектакль большой формы» и «Лучшая работа режиссера». Это история о татарском Обломове в современном обличье. Халим, сын деревенского муллы, ищет себя во всем, но решительно ни в чем не обретает.

А «Осенний отголосок» (12+) - премьера 2023 года, добрая комедия о профессорской семье, жизненная история про сохранение татарского языка и про то, как важно научить подрастающее поколение помнить о своих корнях.

Главную роль в спектакле «Осенний отголосок» сыграл народный артист Татарстана Фанис Зиганшин.

- Спектакль «Көзге кайтаваз» выпустил наш главный режиссер Фарид Бикчантаев, премьера спектакля состоялась как раз накануне моего юбилея, - рассказал актер. -У нас ежегодно проводится конкурс «Новая татарская пьеса». Мы ищем драматургов, которые писали бы для нас. Победителем одного из конкурсов стал молодой автор Рустэм Галиуллин. По его пьесе и поставлен этот спектакль. Я играю профессора, который хочет, чтобы жил татарский язык, чтобы у него была идеальная татарская семья. Но все оказывается совсем не просто, у каждого члена семьи есть свои тайны…

Спектакли состоятся 25 и 26 сентября. Цена билетов: 630 – 1120 рублей.