Ежегодно в стране отмечается Всероссийский день трезвости

Потребление алкоголя является одной из основных причин высокой смертности. Фото: Евгения ГУСЕВА

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Это возможность напомнить обществу о том, каким ценным является здоровье. Потребление алкоголя является одной из основных причин высокой смертности, заболеваемости, травматизма, дорожно-транспортных происшествий и бытового насилия. Кроме того, большинство тяжких преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Употребление алкоголя является одной из основных причин высокой смертности

По данным Росстата, в 2021 году число умерших от причин, только лишь непосредственно связанных с алкоголем, составило более 47 тысяч человек. Из них более 70% – население трудоспособного возраста. Только в Пермском крае за первое полугодие текущего года алкоголем отравились 218 человек, из них 134 умерли. Такую статистику приводит Управление Роспотребнадзора. Отмечается, что показатель не включает еще большую часть смертей, которые косвенно связаны с алкоголем. По оценке экспертов, с потреблением алкоголя связаны 69% смертей от цирроза печени, 61% - от кардиомиопатии и миокардита, 47% - от панкреатита.

Несмотря на позитивные тренды последних 20 лет, по сравнению с другими странами доля потребления крепкого алкоголя в России все еще высока. Особенно в сельской местности. По информации Росстата, к концу 2022 года число зависимых от алкоголя на селе увеличилось на 7%.

Алкоголь оказывает негативное влияние на организм человека

Специалисты напоминают, что алкоголь оказывает негативное влияние на организм человека, в том числе страдает и пищеварение. Это, в свою очередь, приводит к нарушению усвоения питательных веществ в организме, диабету, случаям кровотечений. Основной удар алкоголя принимает на себя печень.

Регулярное употребление спиртного в больших количествах приводит к разрушению гепатоцитов (клеток печени), а также способствует разрушению форменных элементов крови. В результате, даже умеренно пьющий человек в возрасте 35-40 лет неизбежно столкнется с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, аритмиями.

Медики предупреждают, что употребление пива не менее опасно для сердечно-сосудистой системы. Это приводит к образованию так называемого бычьего сердца (его еще называют «пивным») - увеличенного в объеме, склонного к более частым сокращениям. Отсюда - всевозможные аритмии и повышение давления.

Кроме того, от действия алкоголя страдают мозг и нервная система. У людей, которые злоупотребляют спиртными напитками, ухудшаются память и внимание, а также начинаются проблемы с восприятием окружающего мира, умственным развитием, мышлением, психикой и происходит деградации личности. Безопасных доз алкоголя не существует, предупреждают наркологи.

Как распознать признаки развития алкогольной зависимости?

Специалисты выделяют признаки и симптомы алкоголизма, которые типичны для людей, имеющих проблемы с приемом алкоголя. Это ряд изменения внешнего вида, особенности поведения, а также психоэмоционального состояния, физических расстройств и проблем со здоровьем.

Выделяют несколько признаков алкоголизма:

1. Стали выпивать чаще, находить новые поводы выпить;

2. Стало улучшаться настроение при мысли о предстоящей «выпивке»;

3. Стало появляться желание «догоняться», то есть выпивать не только во время, но и после мероприятия;

4. Появилось желание выпивать в одиночку и без повода;

5. Изменился характер опьянения, в первую очередь, в части поведения в нетрезвом состоянии;

6. Появились провалы в памяти после употребления алкоголя;

7. Изменилась эмоциональная реакция на алкоголь;

8. Появились или участились травмы, эпизоды утери документов, вещей, дезориентация во времени и пространстве в нетрезвом состоянии.

Алкогольная зависимость – многоуровневая проблема. И дело не только в физическом привыкании, но и в психологическом аспекте. Самая главная проблема, что не все алкоголики понимают, что зависимы. Многие отрицают это и отказываются от любой помощи близких.

Как помочь человеку справиться с алкоголизмом?

Для начала больного алкоголизмом нужно постараться привести его к специалисту. Профессиональный нарколог побеседует с ним и выяснит: из-за чего и на какой стадии зависимости он находится, каков может быть прогноз.

Если все настолько плохо, тогда до человека необходимо донести информацию, что он медленно погибает и дальше будет еще хуже. Если он все-же выберет борьбу с заболеванием, значит есть надежда на исцеление, говорят медики. Восстановление организма после отказа от алкоголя происходит постепенно. Хотя, первые положительные результаты можно заметить уже через несколько месяцев.