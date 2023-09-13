Главные роли сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. Фото: кадр из фильма/сервис «Кинопоиск»

Одну из главных киноновинок лета 2023 – фильм «Барби» покажут в Перми

В Перми все-таки обещают показать фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг. Это комедия о приключениях легендарной куклы, которую знают во всем мире. Кинокартина стала одной из самых ожидаемых новинок лета 2023 года. В мировом прокате премьера фильма состоялась еще 21 июля.

По сюжету Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии.

Фильм «Барби» 2023: когда и в каких кинотеатрах его покажут в Перми

В Перми, как и во многих городах России, «Барби» начнут показывать лишь в сентябре 2023 года. Новинку летнего сезона можно будет посмотреть в трех кинотеатрах города. Рассказываем, где запланирован показ киноновинки.

«Мягкий кинотеатр»

«Мягкий кинотеатр» в Перми находится в ТРК «СпешиLove» на улице Спешилова, 114. Здесь фильм про знаменитую куклу можно будет посмотреть с 14 сентября. Цена билетов варьируется от 350 до 490 рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте кинотеатра, «Барби» здесь будут демонстрировать в качестве предсеансного обслуживания короткометражного фильма «Три добрых дела».

«Синема 5»

Кинотеатр «Синема 5» в пермском ТРЦ «Эспланада» на улице Петропавловской, 73а начнет показывать фильм «Барби» с 14 сентября. Кинотеатр объявил о начале предварительной продажи билетов на мультфильм «Остановка» и предсеансный пока голливудской кинокартины «Барби».

Сеансы запланированы с утра и до вечера. Стоимость билета составит от 330 до 550 рублей.

«Киномакс»

Долгожданная «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в пермском кинотеатре «Киномакс» выйдет также с 14 сентября 2023 года. Как сообщается на официальном сайте кинотеатра, фильм будет демонстрироваться в рамках проекта Кинотека компании «Фильмотека», арендующей залы кинотеатра.

Билеты на киносеанс можно купить только онлайн на сайте «Киномакса». Фильм будут показывать в качестве предсеансного обслуживания короткометражного фильма «Склероз». Цена билета начинается от 250 рублей.

«Синема парк»

Сеть кинотеатров «Синема парк» представлена в Перми ТРК «Семья» и в ТРЦ «Планета». Согласно информации, представленной на сайте кинотеатра, доступных сеансов показа фильма «Барби» пока нет.