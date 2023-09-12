В Краснокамске туристы смогут совершить экскурсии по заводу детских игрушек

Детям такие игры очень нравятся. Фото: Краснокамский завод деревянной игрушки.

Если хотите в выходные совершить с детьми не слишком утомительное, но увлекательное и познавательное путешествие - вам точно в Краснокамск. Сейчас мы объясним, почему.

Когда фабрика спит

Нет на свете больше такого города, где можно было бы посетить завод деревянной игрушки. Потому что больше нигде не производят из дерева в таком количестве матрешек, кукол и мебель для них, пирамидки, конструкторы - до нескольких сотен тысяч в год!

Когда идешь по современным цехам предприятия, ощущаешь приятный запах свежеструганого дерева, рядом со станками пополняются контейнеры с деталями будущих изделий.

На заводе проводят обзорные экскурсии для взрослых и детей, а также -профориентационные: рассказывают школьникам, как из обычной древесины рождается продукция, которая востребована у нас в стране и за рубежом. Например, с недавних пор здесь начали выпускать бизиборды- развивающие доски для развития логического мышления ребенка.

Если вас не устраивает производственный шум, можно выбрать экскурсию под названием «Когда фабрика спит» - посетить ее во внерабочее время.

Посетителям неизменно рассказывают об уникальной истории игрушечной фабрики. Ее основателем стал мастер-столяр из Вятки, который приехал сюда в 1940 году. В марте 1941 года фабрика официально открылась, а через несколько лет ее продукцию уже стали поставлять в европейские страны и в США.

В 1990-е был период, когда завод находился на грани банкротства - народ бросился покупать китайскую продукцию. Но затем покупательский спрос вернулся к традиционным ценностям, и предприятие уверенно развивается.

Детский музей игрушки расположен в деревянном теремке. Фото: администрация Краснокамска.

Игрушки из стружки

Ну а образцы продукции завода разных лет можно посмотреть в детском музее игрушки, который к тому же расположен в здании-теремке - именно с таких построек и начинался Краснокамск как город-флагман по выпуску бумаги, в том числе и для денежных купюр.

Деревянные игрушки на этой фабрике начали выпускать уже после войны. Им посвящен выставочный зал «Игрушки из стружки». В коллекции музея собраны самые разнообразные матрешки, в том числе и в виде котов.

А до войны здесь делали гипсовых кукол, а также различные изделия из папье-маше. Кроме того, на фабрике выпускались предметы обихода - туески, скалки, кухонные разделочные доски. Отличие этого музея от прочих экспозиций - детям разрешают поиграть многими экспонатами, что приводит в восторг маленьких посетителей.

Дома-теремки и девушка с виноградом

Расскажут в музее и о том, как строился Краснокамск. В 1930-е годы здесь возник Технический поселок. Для начальства и работников будущего Камского целлюлозно-бумажного комбината построили полтора десятка двухэтажных брусовых домов, часть из них сейчас сохранилась на улице Свердлова.

Ну а первый каменный дом для сотрудников комбината начали строить в 1934 году. Его теперь можно увидеть на улице Мира,9. Собственно, по этому адресу расположены два дома - корпуса должны были соединить аркой, но так и не соединили. В нишах фасадов этих строений расположены любопытные скульптурные фигурки - девушки с виноградной гроздью и спортсмена-дискобола.

Звонок из коммунальной квартиры

В этом же доме расположен необычный музей, который позволяет окунуться в атмосферу советской эпохи - Коммунальная квартира. Посетителей встретит музыка, которая раздается из раритетного радиоприемника на кухне. В прихожей развешена аутентичная одежда, в комнатах стоит небогатая мебель. В одной из них установлен старинный телефон, с которого, между прочим, вполне можно позвонить любому абоненту.

Если вы посетите этот музей со своими детьми - вам придется рассказывать им о назначении тех или иных предметов, которые уже вышли из употребления. Например, о деревянном валике, которым гладили белье. Экскурсия возбудит в людях старшего возраста ностальгические чувства и наверняка будет познавательной для подрастающего поколения.

Ротонда на Каме. Фото: администрация Краснокамска.

Привет от Хозяйки медной горы

Краснокамск расположен на берегу Камы. И здесь много различных мест для спокойных прогулок. На набережной установлены ротонда и мостик для влюбленных.

В городском парке культуры и отдыха в жаркий день можно посидеть на лавочках у фонтана, для детей здесь имеется детская площадка с батутами.

А во дворике центральной городской библиотеки - целый сказочный мир из скульптур, вырезанных из дерева. Все они представляют персонажи сказов писателя Павла Бажова, который одно время жил и работал в Краснокамске. Здесь величественно возвышается Хозяйка медной горы, а на крышу домика запрыгнул олененок Серебряное копытце.