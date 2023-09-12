На неделе с 12 по 15 сентября в Пермском крае наступило «бабье лето». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае наступило бабье лето 2023

На неделе с 12 по 15 сентября 2023 года в Пермском крае наступит так называемое «бабье лето». Оно будет обусловлено под влиянием блокирующего антициклона. В эти дни ожидается теплая и малооблачная погода без осадков. Хорошим прогнозом поделились специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

Синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето 2023 в Пермском крае

Антициклон достигнет максимального развития в середине недели с 13 по 15 сентября 2023 года. Отмечается, что пик осеннего тепла придется на период со среды по пятницу. Ночью температура воздуха на всей территории Прикамья будет в пределах +3…+8 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +18…+23. Ветер в эти дни будет слабым.

На севере Пермского края самым теплым днем недели будет четверг, а в центральных и южных районах – пятница. В Перми в четверг и пятницу днем воздух прогреется до +20…+22 . Эту неделю в Пермском крае можно назвать «бабьим летом» 2023, просто оно пришло к нам раньше, чем бывает в среднем.

По данным синоптиков, сухая и умеренно теплая погода простоит до выходных. Уже в пятницу антициклон начнет разрушаться. С субботы это начнет сказываться на характере погоды в Пермском крае.

С 16 сентября в Пермском крае вновь похолодает

По предварительному прогнозу, с 16 сентября в Прикамье ожидается небольшое похолодание. В ночные часы температура воздуха понизится до +7…+12 градусов. Днем будет не выше +14…+19. Также пройдут локальные и кратковременные дожди.

В целом неделя в Пермском крае будет теплой и сухой. Средняя температура воздуха на севере региона окажется на 4 градуса выше климатической нормы, на юге – всего на 1 градус. При этом на севере Прикамья обойдет без осадков. А на юге края дожди пройдут в начале и в конце недели.