В следующем году в Пермском крае может быть небывалый урожай опят

Фото: паблик ВК "Грибы Пермского края".

Все перепуталось в лесах Пермского края. Грибники уже почти смирились, что тихой охоты нынче не будет, но были вознаграждены за долготерпение.

В конце лета наконец-то прошли дождики, и в начале осени грибы стали появляться – правда, в основном, летние: красноголовики, обабки и даже белые-боровики.

А эти красноголовики - из-под Оверят. Фото: паблик ВК "Грибы Пермского края".

«Соленые» грибы будут лишь кое-где

Обычно вслед за ними идут «соленые» грибы – рыжики, волнушки, грузди. А после вылезают на пнях и опята. Но в этот раз их изобилия может и не случится.

- Нынче стояло аномально сухое лето, - объясняет пермский ученый-миколог, профессор кафедры ботаники ПГНИУ Лидия Переведенцева. – Поэтому подосиновики, подберезовики так задержались. Дождались своего часа даже белые грибы и успели повылезать после прошедших дождей. А вот осенним грибам может элементарно не хватить времени до холодов, чтобы созреть в большом количестве. Рыжики и грузди если и пойдут, то только «фрагментарно», и вы можете не встретить их там, где обычно собирали, если это заветное место дожди упорно обходили стороной.

Опята появляются в основном на поваленных стволах деревьев. Фото: паблик ВК "Грибы Пермского края".

Опята снова не замаринуем?

В прошлом году грибникам Прикамья не удалось замариновать опят – их попросту не было из-за засушливых концовки лета и начала осени.

В этом году может случиться то же самое.

- Опята растут на пнях, на засохших деревьях, которые должны хорошенько пропитаться влагой, а этого пока не наблюдается, - объясняет Лидия Переведенцева.

Миколог объясняет, что опята имеют свойство периодического плодоношения: если в какой-то год их было мало – на следующий год урожай может быть выдающимся.

- Так что если следующая осень не будет такой же сухой, можно рассчитывать, что 2024-й станет в Прикамье годом опят! – улыбается миколог.

Впрочем, кое-где опята все же появляются. Например, встречают их в сырых лесах в Добрянском районе, но в основном на трухлявых ветках на земле, а не на пнях.

И на севере, и на юге

На севере Прикамья собирают вот такие боровички. Фото: паблик ВК "Грибы Пермского края".

Ну а пока любители тихой охоты наполняют корзинки красноголовиками, обабками, белыми и маслятами.

Они, действительно, идут местами, но практически по всему Пермском краю – что на юге, что на севере. Успехами делятся пользователи соцстранички ВК «Грибы Пермского края», выкладывая заманчивые фото:

- В Чердынском районе набрали боровичков. Но от силы полкорзинки на брата - лес сухой.

- Удачно сходили в лес возле трассы Березники - Соликамск.

- Вдоль трассы в сторону Осы набрали много маслят!

- Район Добрянки, Ярино, и километров 10 от Бобков - на двоих 2,5 ведра за 6 часов. В основном красноголовики и крепкие обабки. Встретили немного кульбиков.

- С утра забег по лесам Краснокамского района. Грибы просто супер!

- Излюбленное место в районе Шеметей в Добрянском городском округе, у отворота на Сенькино не подвело. Но народу, правда, - тьма!

Гриб-гигант из Юго-Камска. Фото: паблик ВК "Грибы Пермского края".

Куда подевались черви?

Многие отмечают, что нынче осенью не слишком много червивых грибов.

- В Кунгурском районе набрали боровичков, дома проверили, более 90 процентов чистейших! – делятся любители тихой охоты.

Может быть, червяки не поверили, что еще пойдут белые грибочки, поэтому и не стали в них заползать?

- Очевидно, сказалась сухость почвы, и насекомые просто не смогли размножиться в больших количествах, - предполагает миколог Лидия Переведенцева.

Богатый трофей маслят. Фото: паблик ВК "Грибы Пермского края".

Не пренебрегайте рядовками

Когда наступят холода и с деревьев массово начнет опадать листва – придет время рядовок: «синичек» - фиолетовых грибов, что водятся в еловых и смешанных лесах, а также желто-зеленых рядовок, что предпочитают соснячки.

- Вот они-то точно будут, - говорит Лидия Переведенцева. – Причем, само название говорит, что они растут рядами, и собирать их не слишком сложно. Правда на зиму их не очень удобно солить или мариновать – они не крепкие и рассыпаются. Но вот жареха или грибовница из рядовок отменные, с приятным чуть-чуть смолистым ароматом.

Так что если кому-то не удастся этой осенью найти других грибов – вполне могут отвести душу.