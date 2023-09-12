Как Краснокамск отметит свой 85-летний юбилей

В день города состоится праздничное шествие. Фото: Дмитрий Зеленкин/Евгения Маврина

В день 85-летия Краснокамска, который в городе будут отмечать 16 сентября, состоится большая праздничная программа. Все юбилейные мероприятия поделены по трем темам: «Город открытий», «Город творчества» и «Город побед».

«Город творчества»

В 13 часов на главной сцене эспланады состоится торжественное открытие праздника с участием артистов.

В 14:30 начнется программа о туристических маршрутах города «Время открытий».

В 15:30 пройдут показательные выступления спортивных коллективов «Время побед».

В 16:30 состоится концерт творческих коллективов города «Время творчества».

А с 19:00 на главной сцене будут выступать приглашенные артисты: кавер-группа I’mpulse, Ив Набиев и группа Menhouzen.

В 21:00 начнется DJ-шоу. И завершит творческий блок праздничный 20-минутный фейерверк, он начнется в 22:45.

«Город открытий»

С 10 часов на эспланаде начнутся интерактивные игры и пленер-конкурс художников, которые продлятся до 17 часов.

В это же время на проспекте Маяковского будет проходить выставка производственной техники предприятий города. А также будут работать торговые ряды и аттракционы.

В городском парке в 10 часов откроется арт-ярмарка изделий народных промыслов и ремесел. Там же можно будет перекусить на фуд-корте.

И с 14:00 до 14:30 на эспланаде и проспекте Маяковского будет проходить шоу «Битва лесовозов», посвященная Дню лесной и лесоперерабатывающей промышленности.

«Город побед»

В 12 часов начнется праздничное шествие предприятий и организаций города, в котором примут участие работники предприятий и учреждений, представители общественных, культурных объединений, самостоятельных и творческих коллективов. Среди участников шествия пройдет конкурс на лучшее оформление колонны.

Маршрут парада проляжет от площади Гознака по улице Большевистской и проспекту Маяковского до эспланады.

В 15 часов на проспекте Маяковского начнется программа «Краснокамск ПРОКАЧАЙ» - Открытый турнир силачей, мастер-классы, соревнования и турниры.

Одним из самых интересных событий праздника станет уже традиционный гастрономический конкурс «Битва пельменей».Событие пройдет на парковочной площадке у ТЦ «Парк» (проспект Маяковского, 7а). Участники будут состязаться в скоростной лепке пельменей, также среди номинаций -«Пальчики оближешь», «Пельмени из СССР»,«Цветная фантазия», «Соус, виват!», «Пельменный Гиннесс».

В городском парке с 12:00 до 16:00 будут проходить народные игры. А с 16:00 до 19:00 состоится фестиваль уличных танцев.