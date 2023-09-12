В 2023 году привить от гриппа в Пермском крае планируется 1,5 млн человек

Прививочная кампания против гриппа в Пермском крае стартовала в начале сентября 2023 года. Всего в предстоящем эпидсезоне планируется вакцинировать от опасного заболевания планируется 1,5 миллиона жителей Прикамья, а это 60% всего населения региона.

В Пермский край поступило свыше 500 тысяч доз вакцины от гриппа

По информации краевого Минздрава, на сегодняшний день в Пермский край поступило 337 900 доз вакцины от гриппа для взрослых и 178 270 доз для детей и беременных женщин. Вакцина продолжит поступать в регион до конца 2023 года. Ожидается поставка еще нескольких партий.

Иммунизация проводится во всех поликлиниках Прикамья. В ведомстве рекомендуют жителям заранее записываться на вакцинацию от гриппа. Так как в порядке очереди – не всегда можно. Более подробную информацию можно уточнить в поликлиниках по месту прикрепления.

Кто может бесплатно поставить прививку от гриппа в Пермском крае

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. В первую очередь прививка необходима тем, кто находится в «группе риска». Бесплатно вакцинироваться могут дети с 6 месяцев, школьники и студенты, беременные, пожилые люди и болеющие хроническими заболеваниями, а также медики и работники образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы.

Вакцинация от гриппа в Пермском крае: советы специалистов

Отмечается, что вакцинация против гриппа подготовит организм к встрече с вирусом, а также позволит снизить риск заболевания и возникновения осложнений. По данным ВОЗ, вакцинация предотвращает заболевание у 80-90% вакцинированных, снижает смертность от гриппа на 41%. Привитые пациенты, даже в случае заболевания, болеют гораздо легче, без серьезных осложнений.

Однако пермякам не стоит забывать и о других методах профилактики. Во время сезона простуд рекомендуется чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах, чаще проветривать помещения и самим гулять на свежем воздухе.