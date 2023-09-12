От рабочего поселка до крупного промышленного центра: как начинался Краснокамск

Вид поселка строителей Камского ЦБК. 1930-е годы. Фото: Государственный архив Пермского края.

Своим существованием город Краснокамск во многом обязан читателям газет, число которых после кампании по ликвидации безграмотности в стране резко выросло. А значит, требовалось и большее количество газет и, соответственно, бумаги для них.И вот в конце 1920-х годов было решено строить недалеко от Перми целлюлозно-бумажный комбинат. Место для него было выбрано на правом берегу Камы, между деревнями Стрелка и Конец-Бор. В 1929 году здесь был заложен поселок для строителей будущего комбината, который так и назвали - Бумстрой.

В 1933 году Бумстрой переименовали, дав ему красивое название - Краснокамск. А 7 октября 1938 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок получил статус города. Так что в этом году Краснокамск может праздновать сразу два юбилея - 90 лет с обретения имени и 85 лет - в качестве города.

Кстати, к тому времени Камский целлюлозно-бумажный комбинат уже выпустил первую бумагу. И в феврале 1936 года на этой бумаге напечатали номер многотиражной газеты «Камский бумажник» с заголовком: «Первая бумага с первой советской машины». Одновременно с бумажным комбинатом в Краснокамске открылась фабрика Гознака, специализирующаяся на выпуске защищенной бумаги для денег и документов.

Еще одной яркой страницей из истории Краснокамска стало открытие здесь нефти. Впервые обнаружили ее в 1934 году во время бурения скважины для добычи артезианской воды для обеспечения поселка. Но нефть была тяжелая, промышленного значения она не имела. И затем в течение полутора лет шли геологоразведочные работы. Но результатов они не дали. В марте 1936 года работы было приказано прекратить. Но, вопреки приказу, двое человек - геолог Леванович и мастер Белов - взяли на себя ответственность и продолжили бурение. И уже 2 апреля из разведочной скважины вылетел в небо фонтан легкой нефти.В 1979 году в память об этом событии был установлен памятник «Первооткрывателям краснокамской нефти».