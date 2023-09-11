«Был сильный грохот»: в Чайковском на стройплощадке рядом с жилым домом упал кран

ЧП произошло на строительной площадке по улице Кочетова. Фото от подписчика «КП-Пермь».

В воскресенье, 10 сентября, в Чайковском на строительной площадке по улице Кочетова упал гусеничный кран. О ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, стройка находится очень близко к их жилому дому по переулку Камский, 5. Расстояние составляет около 15 метров. Подробности происшествия рассказала «Комсомолке» одна из местных жительниц.

– Все произошло около часа дня. В это время я была у родителей на втором этаже. Обычно кран отгоняют на дальний край площадки, а вчера гусеничный кран с большой стрелой стоял прямо перед нашими окнами. При этом стрела была направлена не в сторону строящегося дома, а наш дом, - рассказывает женщина. – В это время пришел крановщик, попинал колеса и залез в кабину. Буквально через пару минут мы услышали сильный грохот, как будто упали какие-то конструкции. И увидели, что кран со стрелой уже лежит на земле между строящимся домом и нашим. А сам гусеничный трактор стоял под наклоном и опирался на стрелу Мы, можно сказать, отделались легким испугом.

Строители пытаются поднять кран. Фото от подписчика «КП-Пермь».

Очевидцы предполагают, что крановщик мог быть в алкогольном опьянении. По их словам, из далека он выглядел как нетрезвый человек. Вел себя не совсем координировано. Житель соседнего дома также говорят, что кран упал по причине нарушения техники безопасности.

На место ЧП приехали городские службы спасения, полиция, МЧС, прокуратура и скорая. По словам местных жителей, строители пытались поднять кран самостоятельно до приезда полиции и МЧС.

Фото от подписчика «КП-Пермь»

Инцидент корреспонденту «Комсомольской правды» прокомментировали в краевом МВД. В пресс-службе ведомства сообщили, что днем 10 сентября поступило сообщение о падении крана на стройплощадке в Чайковском. На место выезжали сотрудники полиции. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка.