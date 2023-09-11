Депутатом Законодательного Собрания Пермского края стал Альберт Демченко

Олимпийский призер Альберт Демченко победил на выборах в ЗС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В течение трех дней в Пермском крае проходили выборы. В Краснокамском, Чайковском, Кизеловском, Горнозаводском и Оханском городских округах избирали депутатов в местные Думы. Также состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Пермского края по округу №17 и депутата Пермской городской Думы по округу №5. Всего по итогам голосования было распределено 94 мандата.

- В целом избирательная кампания прошла спокойно, как на этапе регистрации кандидатов, так и в агитационный период, - отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин. - Избиратели оценили удобство дистанционного электронного голосования. В пользу этого говорят цифры. Так, доля избирателей, воспользовавшихся ДЭГ, превысила 15 процентов от числа проголосовавших. Явка на ДЭГ составила 86 процентов. При этом ни одной жалобы на его работу и результаты по Пермскому краю не поступало.

Средняя явка избирателей по Пермскому краю составила 20,22 процента.

Победителем на довыборах депутата Законодательного Собрания Пермского края стал известный спортсмен, российский саночник, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко. За него проголосовали 55,87 процентов избирателей.

Отметим, что Альберт Демченко родился в Чусовом. На Олимпиадах в Турине 2006 года и в Сочи 2014 года он завоевал три серебряных медали. Также он является победителем чемпионатов Европы и Кубка мира. В 2021 году Альберт Демченко стал советником губернатора Пермского края.

На довыборах в гордуму Перми победу одержал Антон Мелюхин - директор по развитию производства АО «Полиэкс», ранее возглавлявший центр противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю. Его результат - 57,41 процента голосов.

- Общий расклад по мандатам на прошедших кампаниях с учетом основных и дополнительных выборов выглядит следующим образом. Из 94 мандатов «Единая Россия» - 84 мандата, «Справедливая Россия» - 3 мандата, КПРФ - 2 мандата, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 2 мандата, у ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока» - по одному мандату. Кандидаты от остальных партий и самовыдвиженцы не одержали победы, - подвели итоги голосования в крайизбиркоме.