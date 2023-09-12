В ЖК «Медовый» от СПК прошел праздник новоселья

Фото предоставлено СПК

13 августа жители комплекса «Медовый» встретились на празднике двора. В этот день стартовало заселение дома по ул. Артемьевская, 4 – праздник прошел во дворе 5 квартала. Здесь СПК ввел в эксплуатацию сразу два дома, они стали завершающими в этом квартале, всего в квартале будет проживать более 700 семей. Несомненной радостью для новоселов стал срок передачи квартир раньше планируемого – это всегда приятный сюрприз для покупателей.

Фото предоставлено СПК

В уютном дворовом пространстве гостей развлекали аниматоры и мастер-классы, а на торжественном вручении ключей эмоций добавил «фейерверк» по случаю заселения нового дома. Малышей радовали мыльные пузыри, аквагрим, воздушные шары и сладкое угощение. Выходной день жилого комплекса прошел в атмосфере музыки, веселья и знакомства с соседями.

Фото предоставлено СПК

«Медовый» – жилой комплекс семейного формата. Здесь проживает множество семей с детьми. Как и все районы комплексной застройки, «Медовый» привлекателен функциональной организацией пространства для жизни. В кварталах размещается бытовая инфраструктура – магазины, салоны, аптеки, в том числе торговые центры. Дворы наполнены разнообразными зонами для прогулок и активного отдыха. Помимо игровых площадок для разных возрастов во дворах есть баскетбольные, волейбольные, work-outплощадки, предусмотрена концепция «двор без машин» и безбарьерная среда.

Фото предоставлено СПК

В ЖК «Медовый» заселено уже 6 кварталов, в стадии строительства находятся еще два. Рядом с кварталами работает детский сад, в настоящее время по федеральной программе «Развитие образования» строится школа.

Возможность жить рядом недалеко от центра, наслаждаясь красотой природы, гармонией и тишиной загородной пространства открывает своим новоселам ЖК «Медовый». Познакомиться с проектом, вариантами планировок и отделки вы можете в отделе продаж, который работает в жилом комплексе по адресу: ул. Красавинская, 8 — 106.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО "Специализированный застройщик «Медовый-5».

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