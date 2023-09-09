В Перми двое мужчин жестоко избили 17-летнего юношу в магазине

Фото: ЧП и ДТП Пермь

В Перми в микрорайоне Крохалево двое мужчин жестоко избили 17-летнего парня. Все произошло утром 29 августа в магазине по улице Гусарова, 5А. Об этом в социальных сетях написала сестра пострадавшего.

«В 10.55 утра двое мужчин зашли в алкогольный магазин, находящийся в микрорайоне Крохалева на Гусарова, 5А, в котором находился мой брат. И стали избивать его вдвоем, которому в этом году только исполнится 18 лет. Избили так сильно, что он почти не подавал признаков жизни. Потом вытащили его на улицу и продолжили пинать вдвоем, пока он окончательно не потерял сознание. После этого они просто стояли рядом и смотрели», - написала девушка.

По словам девушки, через некоторое время его заметили случайные прохожие и вызвали скорую помощь.

Как пояснила корреспонденту «КП Пермь» сестра пострадавшего парня, его избили из-за того, что несовершеннолетний пытался купить пиво. У него остались гематомы по всему телу, лопнули капилляры и глаза кровянистые, хромает.

Также подробности произошедшего рассказал «Комсомолке» и сам пострадавший.

– Они увидели, что я выпивший, и им это не понравилось. Один из них начал меня бить, - объясняет Игорь. – Мужчины также были в алкогольном опьянении. Потом произошла драка, меня сильно избили, я потерял сознание. Как позже мне стало известно, прохожие вызвали реанимацию, меня увезли, привели в сознание и доставили в полицию. Я там отоспался, затем у меня взяли анализы и отпустили.

По словам пострадавшего, в больницу он не обращался, отлежался. Сейчас лечит гематомы разными заживляющими мазями. С заявлением в полицию молодой человек пока не обращался.

Видео избиения молодого человека появилось в социальных сетях. Сестра и ее брат просят жителей помочь установить личности нападавших.