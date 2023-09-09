Пила дождевую воду и прошла 10 километров: В Прикамье два дня искали заблудившуюся в лесу бабушку

Пропавшую искали спасатели, полицейские и волонтеры. Фото: Поисковый отряд «Регион59»

В Пермском крае 84-летняя пенсионерка заблудилась в лесу и провела там двое суток. Днем 7 сентября пожилая женщина вместе с сыном приехали на машине из Кукуштана в Кунгурский район. Как рассказал «КП Пермь» источник, знакомый ситуацией, они оставили машину возле деревень Новоселы и Калиничи и пошли в лес за грибами.

– Сын ушел в одну сторону, а пожилая женщина – в другую. Примерно через два-три часа сын вернулся к машине, а она так и не вернулась. Он понял, что бабушка скорее всего заблудилась и начал всем звонить, - рассказывает источник «Комсомолки».

По словам источника, в этом районе очень легко заблудиться. Там очень много линий электропередач, и они периодически пересекаются. Также располагается оживленная дорога и густые заросли. Кроме того, в этих местах водятся лоси и кабаны.

Поиски пенсионерки длились два дня. Они осложнялись тем, что она ушла в лес без мобильного телефона. Также сообщалось, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. В поисках принимали участие спасатели, полицейские и волонтеры. Бабушку искали два дня.

В субботу, 9 сентября, волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что пенсионерку нашли, она жива. Двое суток пожилая женщина блуждала в лесу и пила дождевую воду. Вчера в той стороне прошли сильные ливни.

– Пенсионерку нашли сегодня. Она прошла 10 километров и четыре лога. Бабушка вышла к ЛЭП и наткнулась на грибников, которые и помогли ей выйти из леса, - рассказа руководитель поискового отряда «Регион59» Александра Красильникова.

Напомним, в конце августа ушла в лес за грибами и заблудилась 74-летняя жительница Александровска. Она провела в глухом лесу трое суток. она прошла по лесу 50 километров и укрылась в охотничьем домике. Днем 1 сентября поисковики нашли ее живой и невредимой.

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