Синоптики рассказали о погоде в Перми и Пермском крае на ближайшие 10 дней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода на 10 дней в Перми и Пермском крае ожидается теплой и без осадков

Прогноз погоды на 10 дней говорит нам о том, что в Перми и Пермском крае ожидается потепление. При этом обойдется без существенных осадков.

По прогнозам специалистов ГИС-Центра ПГНИУ, с выходных на территории Пермского края начнется продолжительный период с умеренно теплой и сухой погодой. Дожди прекратятся и потеплеет до +21 градуса. Такая погода в регионе может продлиться на протяжении 7-8 дней.

9 и 10 сентября в Прикамье столбики термометров в дневные часы повысятся до отметки +16…+21 градусов. В Перми будет в пределах +19. На основной части региона обойдется без осадков. Небольшие дожди возможны лишь на юго-востоке края в воскресенье.

В начале следующей недели также пройдут дожди на юго-востоке Пермского края. На остальной территории будет сухо. Температурный фон останется прежним.

Самые теплые дни в прогнозе погоды на 10 дней в Перми и Пермском крае ожидаются в середине недели, когда поступит более теплый воздух с Европейской части России.

Дневное прогрев возможен до +20…+22 градусов. В среднем температура воздуха на юге Пермского края окажется выше нормы всего на 1-2 градуса. На севере региона положительная аномалия может превышать 4 градусов.

Судя по данным сервиса «Яндекс Погода», период теплой и сухой погоды в краевой столице прогнозируется до 19 сентября. Температура воздуха будет в пределах +15…+18 градусов. Все эти дни будет облачно с прояснениями. С 20 сентября в Перми ожидается похолодание до +6…+13 градусов. При этом также без существенных осадков.