Выборы 2023 в Перми и Пермском крае продлятся три дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выборы 2023 в Перми и Пермском крае будут идти три дня. На них выберут депутатов дум пяти муниципалитетов.

Они стартовали в Горнозаводском, Кизеловском, Краснокамском, Оханском и Чайковском городских округах. Голосовать можно с утра пятницы, 8 сентября по вечер воскресенья, 10 сентября. Об этом сообщает краевой избирком. Также в эти дни выбирают депутата Законодательного Собрания Пермского края по округу №17. В пресс-службе краевого парламента напомнили, что на место в ЗС претендуют четыре кандидата. Это Георгий Балашов (ЛДПР), Марат Галимуллин (КПРФ), Альберт Демченко («Единая Россия») и Ирина Шабаршина(«Справедливая Россия — Патриоты за правду»).

Выборы 2023 в Перми

Также с 8 по 10 сентября проходят довыборы депутата Пермской городской Думы по округу №5. За место борются пять кандидатов. Среди них Светлана Соловьева (КПРФ), Илья Горбунов (ЛДПР), Александр Анфалов («Новые люди»), Антон Мелюхин («Единая Россия») и Ольга Шадрина («Справедливая Россия — Патриоты за правду»).

Выборы 2023 в Пермском крае

Всего по Пермскому краю за 94 мандата депутатов разных уровней поборются 312 претендентов. Из них 94 кандидата зарегистрированы от партии «Единая Россия», 54 – от ЛДПР, 50 – от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а также 49 человек – от КПРФ, 44 – от СРЗП, 12 человек – это самовыдвиженцы, 7 кандидатов – от партии «Новые люди» и по одному – от партий «Родина» и «Яблоко».

Где в Пермском крае можно проголосовать на выборах 2023

В период с 8 по 10 сентября 2023 года на территории Прикамья откроются 215 избирательных участков. Все три дня они будут работать с 8 утра до 20 вечера. Обеспечивать избирательный процесс будут более двух тысяч членов комиссий. Также на выборах 2023 в Пермском крае стало возможно дистанционное электронное голосование. Впервые избиратели ряда муниципалитетов могут проголосовать, не посещая свой участок.

Чтобы принять участие в дистанционном голосовании, избирателям необходимо было до 5 сентября подать заявление на портале Госуслуг. Для этого нужна подтвержденная учетная запись. Онлайн голосование будет доступно с 8.00 часов 8 сентября до 20.00 10 сентября.