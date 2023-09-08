Учителя и врачи в Пермском крае должны получать конкурентную зарплату

Профессия учителя становится все более дефицитной Фото: Андрей МИРЕЙКО

В приоритетах фракции ЛДПР в региональном Законодательном Собрании - развитие Пермского края и постоянная совместная работа с органами власти, отметил Николай Благов. И одной из первоочередных проблем, требующих срочного решения, является необходимость привлечения кадров, прежде всего в сферу образования и здравоохранения.

Депутат ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края Николай Благов Фото: архив "КП"

По мнению парламентариев от ЛДПР, педагоги и доктора - это не обслуживающий персонал, не интеллектуальная прислуга. Этим специалистам люди доверяют самое ценное - свое здоровье и своих детей. Как пишет в своей статье в «Российской газете» о поездке по стране Леонид Слуцкий: «Ключевая проблема и образования, и здравоохранения в своей основе единая - драматическое падение уровня социальной значимости педагогов и врачей. Что важно сделать на самом высоком государственном уровне - поднять учителя и врача на пьедестал общественного признания».

И значительную роль в поднятии престижа этих крайне важных профессий должно сыграть повышение зарплат до конкурентоспособного уровня.

- Вы только вдумайтесь, молодые специалисты после окончания вуза не горят желанием идти работать в школы и больницы, потому что им в супермаркете будут больше платить, а нервов будет меньше. Достаточно вспомнить недавнюю ситуацию с массовым увольнением педагогов в школах. Задача депутатов и органов власти сейчас - придать статус профессиям педагога и врача, а также обеспечить им достойный доход, - подчеркнул депутат фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края Николай Благов.

Напомним, этим летом стало известно о том, что из пермских школ №12 и №81 по разным причинам массово ушли учителя. И к началу учебного года, по данным рекрутингового агентства HeadHunter, в Пермском крае наблюдается острая нехватка педагогов: на одну вакансию школьного учителя приходилось менее четырех резюме.

- По специализации «учитель, преподаватель, педагог» в регионе сегодня открыто 283 вакансии. Среди них встречаются предложения от общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а также от различных онлайн-школ, - сообщили в агентстве.

Впрочем, наиболее дефицитными специальностями в Пермском крае стали профессии, связанные с медициной - на одну вакансию, по данным HeadHunter, приходится лишь 0,6 активных резюме.

Решение этой проблемы ЛДПР видит в 100-процентном распределении выпускников медицинских институтов и колледжей, а также повышении заработных плат и обеспечении жильем уже работающих специалистов. Эти предложения фракция ЛДПР в Пермском крае активно поддерживает и надеется на их реализацию в ближайшее время.