В смертельном ДТП в Ленобласти пострадала пермская велосипедистка

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На трассе «Скандинавия» Выборгского района Ленинградской области произошло жуткое ДТП. Утром 7 сентября примерно в 10:45 грузовик Scania влетел в группу детей-велосипедистов и сопровождающий их автомобиль Ford C-Max. Подробнее о случившемся рассказали наши коллеги из spb.kp.ru

Известно, что за рулем фуры находился 31-летний мигрант. На месте погибли две девочки-спортсменки. Одна из Тюменской области, а другая — из Орловской. Остальные подростки получили травмы различной степени тяжести. Всем им было 14-15 лет.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Известно, что одной из пострадавших стала 15-летняя велосипедистка из Перми. К счастью, серьезных травм девочка не получила. Информацию об этом 59.ru подтвердил руководитель Пермской краевой федерации велосипедного спорта Дмитрий Чертков.

Все спортсмены — воспитанники школы-интерната Олимпийского резерва Курортного района, приехали из разных городов. На трассе у них была тренировка, а Ford сопровождал их для безопасности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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