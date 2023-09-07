В Пермском крае обсудили, как бороться с уссурийским полиграфом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прикамье стало одним из лидеров по противостоянию опасному жуку-короеду - уссурийскому полиграфу. В Перми состоялось большое совещание, в котором в режиме видеоконференции приняли участие российские ученые, а также представители Красноярского края, Томской области, Удмуртии. Они поддержали инициативу Пермского края по изменению федерального лесного законодательства.

Единичные вырубки не помогут

Все чаще мы видим воль дорог в Пермском крае ярко-рыжие пятна погибших пихт. Из публикаций в СМИ жители края уже знают, что губит их маленький жук-короед – уссурийский полиграф.

Родиной этого насекомого является уссурийская тайга на юге Приморского края. Раньше жучки ограничивались лишь местными пихтами. Но с недавних пор они начали свое шествие по стране.

Прошлым летом уссурийского полиграфа обнаружили и в Прикамье – в Пермском, Добрянском городских округах. Затем он начал захватывать и другие территории.

Жуки нападают на пихты, неважно, на взрослые или молоденькие, прогрызают кору и откладывают под ней личинки. На стволе дерева, которое они облюбовали, можно увидеть многочисленные капельки смолы – на месте входных отверстий.

Такое дерево обречено. Через несколько месяцев оно порыжеет и будет стоять так, пока хвоя не опадет.

Грубо говоря, пока наши законы позволяют вырубать лишь вот такие порыжевшие деревья, а только-только зараженные - нет. И в итоге «единичные» вырубки ничуть не мешают жукам распространяться.

Столкнувшись с такой проблемой, прикамские власти обратились в федеральные органы с предложением внести необходимые коррективы в лесное законодательство.

Опасные насекомые добрались до столицы

Откуда же взялся уссурийский полиграф в Прикамье и других регионах страны?

В ходе совещания старший научный сотрудник Лаборатории мониторинга лесных экосистем Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук Иван Керчев продемонстрировал карту нашей страны.

На ней видно, что красные зоны очагов расселения опасного насекомого расположены вдоль всей Транссибирской железной дороги, связывающей Приморье с западными регионами.

- В 2019 году уссурийский полиграф перевалил через Уральские горы, добрался до Удмуртии, Свердловской, Челябинской, Кировской областей, до Пермского края и Башкирии, - констатировал Иван Керчев. - А сейчас его обнаружили уже в Ленинградской области, в Москве и Подмосковье и даже в Ботаническом саду МГУ.

При этом вредоносность этого насекомого-чужака усиливается тем, что он переносит с собой и заражает деревья фитопатогенным грибом (Grosmanniа aoshimaе), который вызывает отмирание находящихся под корой луба и заболони.

Ствол оказывается окольцованным некрозами, растение теряет способность противостоять инфекции и вскоре становится полностью заселенным уссурийским полиграфом. После чего погибает, и из погибшего дерева разлетаются имаго нового поколения, разнося фитопатогенный гриб.

В Красноярском крае – настоящее бедствие

В принципе, в Пермском крае пихты не являются основным деревом наших лесов, но пихтовый сухостой повышает риск лесных пожарищ. А вот в сибирских регионах урон от этих жуков-короедов сложно переоценить.

Как отметил начальник отдела охраны и защиты лесов Министерства лесного хозяйства Красноярского края Алексей Карнаухов, впервые появление этого жука-короеда зафиксировали в регионе в 2009 году.

- И за это время уссурийский полиграф полностью прошел по всем лесам нашего края с востока на запад и более 500 километров с юга на север, - описал он последствия нашествия этого опасного насекомого. - Вырубки уже погибших деревьев эффекта не дают, и мы не смогли остановить проникновение уссурийского полиграфа в другие регионы. Это еще раз подтверждает, что единственным способом борьбы могла бы стать лишь санитарная вырубка свежезаселенных пихт.

Нужны санитарные рубки

Как же бороться с опасными насекомыми?

В том же Красноярском крае отмечают, что со временем очаги заражения затухают сами по себе – из-за естественных факторов. В принципе, поврежденный лес восстанавливается. Беда только в том, что в данном случае это менее жизнеспособное «порослевое восстановление» - за счет поросли от корней и пней засохших деревьев.

Сибирским ученым удалось выделить вещества – феромоны, которые способны привлекать уссурийского полиграфа в ловушки.

Но, как объяснил заведующий лабораторией лесной зоологии Института леса им. В.Н. Сукачёва Сибирского отделения Российской академии наук, Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр» Юрий Баранчиков, отработка такой технологии требует времени и дополнительного финансирования. Да и использовать ее на площадях в тысячи гектаров вряд ли удастся. Максимум, - для спасения парков и городских лесов.

Поэтому, действительно, единственной эффективной мерой могли бы стать санитарные рубки, в том числе в очагах распространения вредных организмов. Но пока это запрещает делать действующее законодательство. Поэтому Пермский край и вышел с инициативой внесения в него изменений, и это предложение поддержали правительства Иркутской области, Кузбасса, Красноярского края, Удмуртской Республики. А вот теперь высказались о его поддержке и участники совещания в Перми.

Что предлагает Прикамье?

- В прошлом году Правительство Пермского края провело масштабную работу по внесению изменений в законодательство, - проинформировал участников совещания заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Олег Солонцов. - Были направлены и рассмотрены предложения по изменению ряда приказов Минприроды России и других подзаконных актов в части защиты лесов, а именно: Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 2047, Порядка проведения лесопатологических обследований, утвержденного приказом Минприроды России № 910, Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утвержденных приказом Минприроды России № 912.

С учетом выраженных позиций глав субъектов Российской Федерации, редакция нормативных правовых актов в январе этого года была направлена Правительством края заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, председателю Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину. По результатам совещания в Департаменте государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов с участием Федерального агентства лесного хозяйства, ФБУ «Рослесозащита», Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края по вопросу борьбы с уссурийским полиграфом, было принято решение о необходимости внесения изменений в приказ Минприроды России от 9 ноября 2020 г. № 913 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов».

Принятие законопроекта позволит назначать в рубку деревья всех категорий санитарного состояния, заселенных стволовыми вредителями, что будет способствовать улучшению санитарного и лесопатологического состояния лесов.

Документ вступит в силу с марта 2024 года.

НАША СПРАВКА

Наибольшая интенсивность ослабленных, усыхающих и погибших деревьев в Пермском крае наблюдается на территории Добрянского городского округа. Площадь поврежденных уссурийским полиграфом участков на сегодня составляет 1 639,6 га.

По результатам проведенных лесопатологических обследований санитарно-оздоровительные мероприятия назначены на территории Добрянского, Пермского и Чайковского лесничеств. Общая площадь назначенных мероприятий в очагах уссурийского полиграфа составила 67,8 га, из них выборочные санитарные рубки на площади 63 га, сплошные санитарные рубки на площади 4,8 га. Но это – лишь небольшая часть того, что предстоит сделать после изменения лесного законодательства.