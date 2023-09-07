В Перми со 2 октября вновь будет расширена зона платной парковки

Платная зона все ширится
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Машин в Перми становится все больше, и найти место для парковки в центре города все сложнее. Городские власти видят один способ справиться с дефицитом парковочных мест – расширять зону платных парковок. По их мнению, автомобилисты, приезжающие в центр на весь день, чтобы не отдавать лишние деньги, будут оставлять машины на плоскостных парковках, где плата меньше, либо пересаживаться на общественный транспорт.
И в ближайшие месяцы нас ждет два расширения зоны платных парковок. В нее со 2 октября попадут следующие участки:
– улица Плеханова от улицы Луначарского до улицы Петропавловской;
– улица Петропавловская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
– улица Ленина от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
– улица Екатерининская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
– улица Луначарского от улицы Плеханова до улицы Крисанова.
Чтобы оставить там автомобиль, надо будет платить по 20 рублей за час парковки.
А с 1 ноября расширят зону парковки с повышенной оплатой – где час стоит уже 30 рублей. В зону №102 войдут «карманы», находящиеся в проезде от улицы Советской до улицы Петропавловской, 59.
Новый год принесет дальнейшее расширение зоны платной парковки - в сторону Тихого Компроса. С 1 января по 20 рублей за час стоянки придется платить:
– на участках улицы Героев Хасана и Комсомольского проспекта между улицами Белинского и Соловьёва;
– на улице Куйбышева от улицы Белинского до улицы Юрия Смирнова;
– на участках улиц Юрия Смирнова и Соловьева между улицами Куйбышева и Героев Хасана;
Также в Перми 2 октября откроют две новых плоскостных парковки, где можно оставлять машину на весь день, а платить не более чем за 6 часов. Они появятся:
– вдоль улицы Клименко на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина;
– вблизи зданий №21, №23 по улице Попова.