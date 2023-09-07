Ушел из жизни депутат Заксобрания Прикамья от партии «Единая Россия» Виктор Баранов

Это тяжелая утрата для всего Пермского края. Ушел из жизни Виктор Иванович Баранов.

Нелегко перечислить, как много он успел сделать для Прикамья и Верхнекамья. Сложно представить, как удавалось ему совмещать столько всего – руководство предприятием, которое входит в тройку российских лидеров по производству газетной бумаги, общественную деятельность.

Он воспитал шестерых детей. С 1990 года и до последнего времени руководил АО «Соликамскбумпром», которое прошло при нем череду масштабных реконструкций. С 2001 года был бессменным депутатом Законодательного собрания всех созывов.

В начале 2000-х ему, как депутату, приходилось решать множество сложных социальных вопросов, но уже в то время он выступал за поддержку прикамской промышленности, которая давала рабочие места, налоги в бюджет. Вспоминаются его настойчивость и активное участие при разработке программы развития лесопромышленного комплекса региона.

Голос его всегда был весом на заседаниях регионального парламента.

Он много сделал для социального развития северных территорий Прикамья. Под его руководством предприятие инвестировало средства в развитие дорожной и социальной инфраструктуры Чердынского и Красновишерского районов, где строились дороги, мосты, жилье, появлялись новые места в детсадиках.

При этом никогда он не афишировал своей благотворительной деятельности.

Люди ценили и уважали его. Звание Почетного гражданина Соликамска, Заслуженного работника лесной промышленности Российской Федерации, лауреата Строгановской премии, орден Дружбы - лишь внешняя оценка того, что он сделал.

Он был открыт для прессы. Не отказывал нам, журналистам, в комментариях по самым непростым вопросам. И его слова всегда оказывались вескими, выдержанными и дальновидными.

Коллектив пермской редакции «Комсомольской правды» выражает искреннее соболезнование родным и близким Виктора Ивановича Баранова.