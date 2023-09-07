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"Бизнес-новости": Пермь7 сентября 2023 6:00

«Коктейль Молотова» для советской армии выпускали в Березниках

Березниковский содовый завод принял участие в региональном военно-патриотическом проекте «Оружие Победы»
Ксения ОГАРЕВА
Березниковский содовый завод организовал для ветеранов поездку на выставку «Оружие Победы».

Березниковский содовый завод организовал для ветеранов поездку на выставку «Оружие Победы».

Фестиваль «Оружие Победы», приуроченный к 300-летию Перми, открылся на заводе имени Шпагина в июне 2023 года. В рамках одного из направлений здесьорганизована выставочная экспозиция, посвященная истории, достижениям и будущему предприятий военно-промышленного комплекса Перми и Пермского края.

Также для жителей и гостей города работает лекторий, где проходят кинопоказы, презентации и лекции по инженерной, исторической, краеведческой тематике. Одну из таких лекций подготовили специалисты Березниковского содового завода.

31 августа перед посетителями выставки выступила председатель профсоюзной организации АО «БСЗ» Наталья Кузнецова, в прошлом – историк, специалист музейно-исторического комплекса Березниковского содового завода. Вот лишь несколько интересных фактов работы предприятия в годы войны.

В 1941-1945 годахБерезниковский содовый завод был единственным производителем соды в СССР, снабжая ей предприятия 53 наркоматов. Это позволило обеспечить бесперебойный выпуск стали, танков, самолётов, боевых орудий.

С первых месяцев войны содовики выпускали знаменитый «военный» химический состав – смесь КС, называемая в народе «Коктейль Молотова». С августа по декабрь 1941 года было создано около 50 тонн взрывчатого «коктейля».

Особый вклад Березниковский содовый завод внес в развитие фармацевтической промышленности, освоив выпуск жизненно важных лекарств. За 1942 год было произведено более 85 тонн препаратов 15 наименований.

Всего за годы войны в действующей армии сражались более 1300 работников предприятия, почти половина из них погибла на полях сражений. Зимой 1943 года более ста содовиков-добровольцев подали заявления о зачислении в ряды Уральского добровольческого танкового корпуса.

В мае 1944 года Березниковский содовый завод выполнил план на 105 процентов и стал победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании Наркомхимпрома. За трудовые успехи коллектив завода был награжден Красным знаменем Государственного Комитета Обороны.

КСТАТИ

Березниковский содовый завод организовал для ветеранов предприятия поездку в Пермь на выставку «Оружие Победы». Также на экскурсию пригласили представителей Совета ветеранов Березники.

- Замечательная выставка, очень актуальная в наше время, увлекательная лекция. Спасибо, что пригласили нас, – так отзываются ветераны о поездке.

БИЗНЕС-ПРЕСС