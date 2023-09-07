«Коктейль Молотова» для советской армии выпускали в Березниках

Березниковский содовый завод организовал для ветеранов поездку на выставку «Оружие Победы».

Фестиваль «Оружие Победы», приуроченный к 300-летию Перми, открылся на заводе имени Шпагина в июне 2023 года. В рамках одного из направлений здесьорганизована выставочная экспозиция, посвященная истории, достижениям и будущему предприятий военно-промышленного комплекса Перми и Пермского края.

Также для жителей и гостей города работает лекторий, где проходят кинопоказы, презентации и лекции по инженерной, исторической, краеведческой тематике. Одну из таких лекций подготовили специалисты Березниковского содового завода.

31 августа перед посетителями выставки выступила председатель профсоюзной организации АО «БСЗ» Наталья Кузнецова, в прошлом – историк, специалист музейно-исторического комплекса Березниковского содового завода. Вот лишь несколько интересных фактов работы предприятия в годы войны.

В 1941-1945 годахБерезниковский содовый завод был единственным производителем соды в СССР, снабжая ей предприятия 53 наркоматов. Это позволило обеспечить бесперебойный выпуск стали, танков, самолётов, боевых орудий.

С первых месяцев войны содовики выпускали знаменитый «военный» химический состав – смесь КС, называемая в народе «Коктейль Молотова». С августа по декабрь 1941 года было создано около 50 тонн взрывчатого «коктейля».

Особый вклад Березниковский содовый завод внес в развитие фармацевтической промышленности, освоив выпуск жизненно важных лекарств. За 1942 год было произведено более 85 тонн препаратов 15 наименований.

Всего за годы войны в действующей армии сражались более 1300 работников предприятия, почти половина из них погибла на полях сражений. Зимой 1943 года более ста содовиков-добровольцев подали заявления о зачислении в ряды Уральского добровольческого танкового корпуса.

В мае 1944 года Березниковский содовый завод выполнил план на 105 процентов и стал победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании Наркомхимпрома. За трудовые успехи коллектив завода был награжден Красным знаменем Государственного Комитета Обороны.

КСТАТИ

Березниковский содовый завод организовал для ветеранов предприятия поездку в Пермь на выставку «Оружие Победы». Также на экскурсию пригласили представителей Совета ветеранов Березники.

- Замечательная выставка, очень актуальная в наше время, увлекательная лекция. Спасибо, что пригласили нас, – так отзываются ветераны о поездке.