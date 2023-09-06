В России проходит неделя профилактики кожных заболеваний

Основной мерой профилактики заболеваний кожи является правильный уход за ней. Фото: Иван ВИСЛОВ

В России с 4 по 10 сентября проходит неделя профилактики кожных заболеваний. Кожа выполняет множество функций. В частности, защитную, терморегуляторную, метаболическую, рецепторную и иммунную. Часто состояние кожи отражает проблемы со здоровьем всего организма. Стоит помнить, что кожа требует чистоты и бережного отношения к себе.

Кожным заболеваниям подвержены люди в любом возрасте. Заболевания кожи могут возникать как самостоятельно, так и в виде симптомов внутренних заболеваний человека. Таких как патология желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, нарушений иммунного статуса и другие. Заболевания кожи могут проявляться на лице, на руках и ногах, а также на любых других местах. Часто встречаются кожные заболевания стопы. Так, например, одним из наиболее распространенным является грибок.

По данным Минздрава России, в стране насчитывается 8,8 миллионов человек, которые болеют дерматологическими заболеваниями. В Пермском крае около 14% всех кожных проблем приходится на экземы, 16% на контактный дерматит, 8% на псориаз, 13% на атопический дерматит. Однако иногда встречаются и злокачественные новообразования на коже.

Выделяют кожные заболевания инфекционные и неинфекционные. По времени протекания – острые и хронические. Диагностика кожных заболеваний выполняется с помощью различных лабораторных и инструментальных тестов, но в некоторых случаях достаточно осмотра специалиста. Поэтому очень важно вовремя обратиться к врачу, чтобы на ранних стадиях выявить кожные заболевания и оперативно начать лечение.

Основной мерой профилактики заболеваний кожи является правильный уход за ней. Каждый человек должен следить и содержать кожные покровы в чистоте. Доказано, что кожа человека является местом обитания большого количества различных микроорганизмов. При этом многие из них болезнетворные.

Для поддержания чистоты кожи специалисты советуют регулярно проводить водные процедуры. Это позволяет удалять микроорганизмы с кожи, смывать пыль, грязь и секреты сальных и потовых желез, которые могут спровоцировать развитие воспалительных процессов. Так, например, шею, ноги и подмышечные впадины необходимо мыть каждый день теплой водой с мылом. Полностью тело достаточно мыть один-два раза в неделю горячей водой с мылом, мочалкой и губкой.

Кроме обычных гигиенических процедур, следует два –три раза в неделю принимать прохладный душ или прохладную ванну. Температура воды должны быть около 35-36 градусов. Также в ванну можно добавить натуральный хвойный экстракт или морскую соль.

Во время водных процедур специалисты рекомендуют пользоваться туалетным мылом. А вот хозяйственное мыло для этих целей непригодно. Оно имеет в своем составе много щелочи, которая вызывает пересушивание и раздражение кожи.

Особенно важны водные процедуры для людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, а также для спортсменов и тех, кто делает зарядку по утрам. Необходимо помнить, что кожа на открытых участках тела (лице, шее, руках) постоянно испытывает воздействие окружающей среды. Поэтому она требует более тщательного ухода.

Во избежание пересушивания и шелушения кожи лица, появления на ней зуда и преждевременных морщин рекомендуется умываться прохладной мягкой водой. Для этих целей подойдет дождевая или кипяченая вода. А что делать тем, кто пользуется водопроводной водой? Ее можно смягчить, если добавить в нее питьевую соду, глицерин или молоко. Всего потребуется одна столовая ложка на один стакан воды

Людям, у которых очень жирная и лоснящаяся кожа с расширенными порами, рекомендуется умываться горячей водой и использовать для протираний спиртосодержащие растворы. Это следует делать 1-2 раза в неделю.

Чтобы кожа и ногти рук и ногтей были красивыми и здоровыми, они также нуждаются в правильном уходе. Необходимо соблюдать их в чистоте, соблюдать осторожность при выполнении маникюра, стрижке ногтей и удалении заусенцев.

Важную роль в поддержании здоровья кожи и предотвращении ее преждевременного старения играют несколько простых правил. В частности, регулярное полноценное питания, достаточно продолжительный и крепкий сон, морские и солнечные ванны. Также необходимо соблюдать правила личной гигиены, заниматься физкультурой и спортом и не забывать гулять на свежем воздухе.