Агроном рассказал, как садоводам Прикамья спасти урожай будущего года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот и подходит к концу первая декада сентября. В выходные нам опять обещают хорошую погоду. Лучше заранее продумать: что нужно успеть сделать на садовых и огородных участках, а что можно отложить на потом.

Тем более, что нынешний осенне-дачный сезон будет не таким, как раньше, и дачникам придется немало потрудиться, чтобы спасти урожай будущего года.

Своими соображениями с читателями «КП» поделился кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев.

Морковка и капуста еще посидят

Урожай овощей во многом уже убран. Разве что морковку и капусту убирают в последние дни сентября. С ними не стоит торопиться, ведь именно в последние 2-3 недели они максимально прибавляют в массе: в начале сентября еще могут быть дохленькими, а в конце месяца будут уже пузатые и красивые.

А вот затягивать уборку картофеля, если кто еще не выкопал, не следует. Ведь если листья поразит фитофтора, то и клубни ей заразятся, тогда сохранить урожай будет сложней.

Ждем, когда полягут лук и чеснок

Еще в поле остался лук - тот, который сеют из семян. Его тоже обычно убирают, только когда он поляжет. То же самое касается ярового чеснока, который весной посадили: как только листья ложатся на землю – надо убирать. Тянуть нельзя, иначе навалятся болезни и на листья, и на луковицы.

С многолетними овощами – с ревенем, щавелем - обычно никто ничего не делает, их оставляют на зиму.

Даже зимние яблоки стоит собрать

Если говорить о плодовых культурах, из-за ранней весны и жаркого лета уже сейчас созревают позднеосенние и даже зимние сорта яблок. Плоды лучше уже все собрать, чтобы они смогли дозревать. Потому что если их прихватят ночные заморозки, то их вызревание остановится, и они так и останутся «дубовыми». Также нужно убрать из-под деревьев падалицу, в которой может образоваться парша.

Тщательно полейте деревья

Уже сейчас, как это ни парадоксально звучит, нужно произвести влагозарядковый полив. Он позволит многолетним растениям – яблоням, грушам, вишням, смородине и другим – подготовиться к зиме. Несмотря на то, что вроде бы прошли дожди, почва промокла от силы на глубину 20-30 сантиметров. А большая часть корневой системы этих растений находится глубже – в 50-сантиметровом слое.

Если вы их сейчас польете, у них будет возможность заложить дополнительные цветочные почки на следующий год. А это залог хорошего будущего урожая. Да, у нас настали времена, когда нужно делать влагозарядковые поливы как на юге – погода у нас стояла нынче южная.

Обрезаем кустарники

В конце сентября можно произвести обрезку кустарниковых – смородины, крыжовника, жимолости. Обычно весной, когда приезжают на дачу, они уже пошли в рост и обрезать их поздновато.

Как правило, вырезают 2-3 крупные старые ветви и слабо развившиеся побеги-дистрофики, оставив несколько мощных однолетних побегов.

Сидераты оставляем на зиму

Очень часто задают вопрос по поводу сидератов, которые посеяли августе или в начале сентября. Что с ними делать? Перекапывать землю осенью? Или оставить зимовать? Я рекомендую их все-таки оставлять в зиму – в октябре еще будут теплые денечки выше +5 градусов, и они еще подрастут и «поработают». И перекопать это все лучше весной.

Луковицы прячем поглубже

Озимый чеснок лучше посадить в конце сентября или хотя бы в начале октября, не затягивая. Прошлогодний сезон нас научил, что нужно чеснок и другие луковичные растений сажать поглубже, не на 5 сантиметров, как мы обычно делаем. Потому что в конце осени снега может долго не быть, и почва сильно промерзнет.

Беремся за лопаты

Сейчас наступил второй оптимальный срок для посадки саженцев кустарниковых. Можно сажать яблони и груши, а вот косточковые, ту же вишню, сливу лучше сажать в мае. Это касается и декоративных культур – весь сентябрь их можно садить. При этом осенью выбор посадочного материала осенью бывает зачастую больше, чем весной.

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