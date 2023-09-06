В Перми Алексей Мирошниченко поставит балет «Ярославна»

Алексей Мирошниченко вернулся в пермский театр. Фото: Андрей Чунтомов

Пять премьер представит Пермский театр оперы и балета в новом сезоне. И одним из самых ожидаемых событий станет постановка балета «Ярославна» (12+) композитора Бориса Тищенко. Спектакль ставит вернувшийся в Пермь Алексей Мирошниченко, который вновь возглавил балетную труппу театра. Он же написал либретто балета по поэме «Слово о полку Игореве».

- Темы, заложенные в «Ярославне», современны всегда, - говорит хореограф. – Поэма о том, что «один в поле не воин», что для того, чтобы противостоять врагу, надо объединяться, а также о том, что самое главное в нашей жизни – любовь. Мы не делаем из Игоря ни героя, ни злодея, это спектакль-размышление. Борис Тищенко написал музыку потрясающей красоты, но очень сложную, с такой пермский балет еще не работал.

Премьера запланирована на 15 декабря. Репетиции с солистами начнутся уже с 8 сентября. В спектакле, кроме оркестра и балетной труппы, будет занят и хор. Музыкальным руководителем постановки станет Артем Абашев, бывший главный дирижер театра. К слову, нынче эта должность в пермской опере вакантна – после ухода в конце прошлого сезона Миграна Агаджаняна.

- Сейчас в нашем театре четыре штатных дирижера, - отметила директор театра оперы и балета Анна Волк. – Также четыре премьеры этого сезона в качестве приглашенных дирижеров будут ставить Артем Абашев, Федор Леднев и Тимур Зангиев. А главного дирижера у театра пока не будет.

В числе премьер этого сезона – опера «Человеческий голос» (16+) Франсиса Пуленка, пролог и эпилог к которой написаны специально по заказу Пермской оперы композитором Владимиром Горлинским. Спектакль станет бенефисом замечательной солистки, обладательницы «Золотой Маски» Надежды Павловой, которая, по словам постановщиков, выступит не только как оперная певица, но и в весьма необычном для себя амплуа. Но в каком именно - этот секрет в театре пока не раскрыли. Режиссер-постановщик оперы – Дмитрий Волкострелов, дирижер Владимир Ткаченко. Премьера состоится 21 октября.

В марте будущего года режиссер Федор Федотов выпустит свою первую постановку на большой сцене – оперу Джакомо Пуччини «Тоска» (16+). Музыкальным руководителем постановки и дирижер станет Тимур Зангиев, известный по работе в таких спектаклях как «Садко» в Большом театре и «Ромео и Джульетта» в МАМТе.

Главный режиссер новосибирского театра «Красный факел» Андрея Прикотенко поставит оперу Игоря Стравинского «Похождения повесы» (16+). Дирижер – Федор Леднев, два года назад поставивший в Перми оперу «Замок герцога Синяя Борода» (18+).

И в завершении сезона – в июле 2024 года - Алексей Мирошниченко представит обновленную версию балета Сергея Прокофьева «Золушка» (12+). Вновь в содружестве с дирижером Артемом Абашевым.

- В дальнейших планах – капитальное возобновление «Жизели», одного из знаковых балетов, - рассказал Алексей Мирошниченко. – Надо, чтобы в спектакле снова появился романтический мистицизм, были полеты. А на следующий сезон задумываюсь о постановке большого трехактного балета – как любит пермский зритель. Премьера состоится в декабре 2024 года. Но название пока не скажу.

Балетную труппу в этом сезоне пополнил выпускник Пермского хореографического училища Иван Суродеев, знаком зрителям по ярким выступлениям на Международном конкурсе артистов балета «Арабеск» в 2018 году. Также на пермскую сцену возвращается премьер Георгий Еналдиев. К оперной труппе присоединились сопрано Екатерина Проценко и бас Иван Щербатых.

КСТАТИ

Министр культуры Пермского края Алла Платонова сообщила, что возобновлены работы по проектированию новой сцены театра оперы и балета. В этом году проект должен быть завершен и направлен на госэкспертизу.

Ремонт фасада исторического здания театра будет закончен в этом году. Уже сделана входная группа. Пластиковые окна заменят на деревянные стеклопакеты, обновят лепнину и балкон.