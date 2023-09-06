«СтройПанельКомплект» награжден дипломом всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию

В преддверии Дня строителя были вручены Дипломы победителям XXVII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2022 год.

Организаторами конкурса выступили Российский Союз Строителей, Министерство строительства и ЖКХ РФ, Минпромторг России, Профсоюз строителей России. По итогам 2022 года званий лауреатов удостоены 217 организаций из 48 субъектов Российской Федерации.

В рамках конкурса оцениваются реализованные проекты, технологическое развитие производства, социальные программы, наличие сертифицированных видов выпускаемой продукции и системы менеджмента качества на предприятии, финансовые активы и другие критерии.

«СтройПанельКомплект» – лидер по объемам ввода жилья в Пермском крае за 2022 год показал прирост объемов производства и строительства по отношению к 2021 году. Предприятие демонстрирует стабильную работу, уделяет большое внимание развитию технологий и созданию качественных социальных программ для коллектива.

«Войти в число лидеров строительного комплекса Российской Федерации почетное событие для всего нашего коллектива, силами которого достигается успех компании. Мы удерживаем высокие объемы производства строительных материалов и реализации проектов. Надежность и стабильность чувствуют, как сотрудники предприятия, так и покупатели квартир, которые приобретают жилье на стадии строительства. На всех этапах работы мы транслируем принципы качества, ответственности и непрерывного развития!

Высокая оценка профильного сообщества и экспертов отрасли вдохновляет двигаться дальше, развиваться, создавать качественные и комфортные жилые пространства для жителей Пермского края»,– отметили в пресс-службе компании.

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