Лучшие студенты получат именные стипендии от «Азота»

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- «Азот» - предприятие со сложными технологиями. Нам важно, чтобы к нам приходили грамотные специалисты, поэтому мы поддерживаем успешных студентов технических и естественнонаучных профилей, а также принимаем участие в обновлении материально-технической базы учебных заведений-партнеров, - считает Даниил Сурков, механик проектного офиса строительства цеха нитрата калия филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», депутат Березниковской городской Думы.

В честь Дня знаний лучшие студенты третьих и четвертых курсов из Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ), Березниковского политехнического (БПТ) и Соликамского горно-химического техникума (СГХТ) получили именные сертификаты на стипендии филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». По пять студентов от каждого учебного заведения будут получать от предприятия по 3500 рублей в месяц. Среди них два студента, обучающихся по договору о целевом обучении с филиалом «Азот». Они уже сейчас успешно осваивают учебную программу, чтобы по окончании вуза работать на предприятии.

- Березниковский филиал ПНИПУ в этом году отмечает 65-летие, это важная дата для всех, - говорит Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям, депутат Березниковской городской Думы. - Наше сотрудничество уже давно переросло в крепкую дружбу. Студенты получают именные стипендии, участвуют в стажировках, проходят на предприятии практику и в дальнейшем трудоустраиваются к нам. Мы знаем, что ПНИПУ выпускает высококлассных грамотных специалистов, поэтому на протяжении многих лет содействуем развитию вуза.