В Перми покажут мюзикл по песням Юрия Шевчука

Сцена из спектакля "Фома". Фото: Дарья Жбанова

5 сентября рок-мюзиклом «Фома» (16+) по песням Юрия Шевчука откроется фестиваль «Золотая Маска в Перми». В его рамках будут показаны шесть спектаклей - лауреатов главной театральной премии России, поставленных ведущими театрами страны.

- В Пермь привезут театральные шедевры, лучшие из лучших спектаклей страны, - рассказал Борис Мильграм, художественный руководитель Театра-Театра, ставшего одним из организаторов проекта.

- Мы постарались сделать программу максимально разнообразной, - отметила руководитель региональных программ фестиваля «Золотая Маска» Наталья Яневская.

Спектакль, открывающий фестиваль, - мюзикл «Фома» (16+) Новосибирского музыкального театра получил три «Золотых Маски», в том числе он были признан лучшим мюзиклом 2021 года. Спектакль строится на основных вехах жизни Юрия Шевчука.

- Это самая важная постановка в моей жизни, - считает режиссер спектакля Филипп Разенков. – В начале нулевых я играл в рок-группе, которая исполняла каверы ДДТ. А когда переехал в Уфу, понял, что должен создать спектакль о Шевчуке и на его музыку.

Филипп Разенков является главным режиссером Башкирского театра оперы и балета, но он счел, что оперный театр и рок-музыка не слишком сочетаются друг с другом, и поэтому предложил свою идею Новосибирскому театру.

Вместе с автором пьесы Константином Рубинским Филипп Разенков съездил к Шевчуку, показав ему предварительный замысел спектакля. Рок-музыкант идею поддержал и поделился подробностями своей жизни, о которых ранее предпочитал не говорить публично.

Одной из сюжетных линий спектакля становится история первой любви музыканта и ранняя смерть его жены, которой было всего двадцать четыре года.

- Название «Фома» также предложил Юрий Шевчук по названию одной из его песен, правда, не вошедшей в спектакль, - рассказал драматург Константин Рубинский. – Это название создает настрой, показывает всю «фомовость», инаковость русского рока.

Вначале для спектакля авторы отобрали 70 песен Шевчука, в окончательный вариант мюзикла вошли 22, среди которых «Здравствуй, ночь-Людмила», «Родина», «Актриса Весна», «Осень» и «Это все, что останется...». Исполняют их вживую актеры театра в сопровождении рок-группы и оркестра театра.

Показы «Фомы» пройдут в Театре-Театре 5 и 6 сентября.

Следующим участником проекта «Золотая Маска в Перми» станет Александринский театр из Санкт-Петербурга. 4 и 5 октября покажет спектакль «Товарищ Кисляков» (18+), получивший «Маску» в номинации «Лучший спектакль малой формы в драме» в 2022 году. Пьеса является инсценировкой сатирического романа писателя 1920-х годов Пантелеймона Романова.